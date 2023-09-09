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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ذكرى رحيل خيري شلبي.. علاء فايز: أهتم بالمهمشين ولم تحظ أعماله بالشهرة المطلوبة

خيري شلبي
خيري شلبي

يمر اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 الذكرى  العاشرة على وفاة الكاتب المصري خيري شلبي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 78 عاماً، واشتهر شلبي بأعماله الأدبية الشعبية، التي تتناول الحياة اليومية للمصريين البسطاء، وقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية.

كما كان لشلبي حضور بارز في مجال الدراما التليفزيونية، حيث قدم العديد من الأعمال الناجحة، منها "الشهد والدموع"، و"العائلة".

رحل خيري شلبي عن عالمنا، لكنه ترك إرثاً أدبياً خالداً، سيظل يقرأه الأجيال القادمة.

الاهتمام بالمهمشين

قال القاص علاء الدين فايز في ذكرى رحيل خيري شلبي ، رحم الله عمنا خيري شلبي، شيخ الحكائين وأهم من كتب عن القرية المصرية، و نستحضر الأستاذ خيري شلبي، الذي لم يقتصر تأثيره على الرواية والقصة فحسب، بل تجاوز ذلك إلى المسرحيات والدراسات النقدية في أعماله، فلم يكن يروي قصص القرية فحسب لكن المهمشين بشكل عام، في رواياته كنت أراه يحول جمادًا أو أفكارًا مجردة إلى محور الحدث وبؤرة الاهتمام وبمهارة لا تجعل القارئ يملّ لأنه يغلفها بطابعه الحكائي المميز ولغته الاستثنائية، بالتالي، فإننا عندما نتذكر خيري شلبي، نتذكر إبداعه الأدبي الرائع وشخصياته المميزة التي تم تحويلها إلى أعمال درامية أو أعمال أدبية لم تحظ بالاهتمام الكافي.

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رحاب لؤي تفوز بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول

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في ذكرى رحيله| خيري شلبي.. شيخ الحكائين الذي أعطى صوتًا لعالم المهمشين

أعمال درامية لم تحظ بالشهرة 

أستطرد علاء الدين وعلى الرغم من حصوله على العديد من الجوائز والتكريمات، إلا أن خيري شلبي لم يكن أسيرًا لتلك الجوائز، بل بقيت كتاباته الجميلة وأسلوبه الفريد هي ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر اسمه، وتنقلب أمامنا أعماله وشخصياته التي تشعرك بالحياة، سواء كانت قد تحوّلت إلى أعمال درامية أو تلك التي لم تحظ بالشهرة المطلوبة.

أخطاء إلكترونية

وأنهى فايز حديثه قائلًا أخيرًا، يجب أن ألفت النظر إلى وجود العديد من الأخطاء التحريرية والإملائية في النسخة الإلكترونية لرواية "موت عباءة" على تطبيق أبجد، ربما لا يواجه القراء الصعوبة في فهم الحكاية وروح العمل، ولكنني أخشى أن تقلل هذه الأخطاء من تجربة القراءة وتثير الاستياء لدى بعض المهتمين باستكشاف عالم خيري شلبي.

خيري شلبي الدراما التليفزيونية الشهد والدموع القاص علاء الدين فايز القرية المصرية

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