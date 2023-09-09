بعد الزلزال المدمر.. هل أوقفت الخطوط الفرنسية رحلاتها من وإلى مطارات المغرب؟

أعلنت الخطوط الفرنسية “إير فرانس”، اليوم السبت، أن رحلاتها من وإلى مطارات المغرب تسير بشكل طبيعي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” إن جميع رحلاتها من وإلى المطارات المغربية، مراكش المنارة ومحمد الخامس بالدار البيضاء والرباط ، مستمرة بشكل طبيعي.

وأضافت في بيان صادر عنها أن "الإجراءات التجارية مطبقة، مما يسمح للعملاء الذين حجزوا للسفر من المغرب أو إليه في الأيام القليلة المقبلة بتعديل رحلتهم أو تأجيلها مجانا".

ولفتت إلى أنها ستبحث، بالاشتراك مع السلطات الفرنسية والمغربية، مدى الحاجة لإضافة رحلات أو استخدام طائرات ذات سعة أكبر في مساراتها بين فرنسا والمغرب في الأيام المقبلة.