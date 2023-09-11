عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف عبد الباقي يحتفل بعيد ميلاده الـ 60: رقم يخض.. فيديو

صدى البلد

احتفل الفنان أشرف عبدالباقي، بعيد ميلاده الـ60، الذي يصادف اليوم 11 سبتمبر عبر حسابه بموقع انستجرام.

 

ونشر أشرف عبدالباقي، مقطع فيديو لأعماله الفنية، وعلق قائلاَ:بقيت 60 النهاردة عيد ميلادي وبالرغم إن 60 رقم يخض بس ماتخضتش ولا حاجة ربنا يكملها معانا جميعا بالصحة والستر.

 

ويحتفل اليوم الفنان أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده الـ60، حيث أنه من مواليد 11 سبتمبر عام 1963.

 

نبذة عن حياة أشرف عبد الباقي

درس الفنان أشرف عبد الباقي فى كلية تجارة عيد شمس، ثم ألتحق فى المعهد العالي للفنون المسرحية.

 

وبدأ عبد الباقي نشاطه الفني منذ دراسته فى الجامعة حيث شارك فى العديد من المسرحيات مع فرق الهواة وفرقة كلية تجارة والتى كانت وقتها من أقوى الفرق الفنية على مستوى الجمهورية.

https://www.instagram.com/reel/CxDaumTIkmF/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

اشرف عبد الباقي اخبار اشرف عبد الباقى عيد ميلاد أشرف عبد الباقي اعمال اشرف عبد الباقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

ترشيحاتنا

يجب مد يد العون لهم.. شيخ الأزهر يقدم التعازي للشعب الليبي في ضحايا الفيضانات

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

المنتخب الأوليمبي يهزم روسيا بثنائية وديا فى غياب 7 لاعبين أساسيين

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

فيديو

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ