أشرف عبد الباقي يحتفل بعيد ميلاده الـ 60: رقم يخض.. فيديو

احتفل الفنان أشرف عبدالباقي، بعيد ميلاده الـ60، الذي يصادف اليوم 11 سبتمبر عبر حسابه بموقع انستجرام.

ونشر أشرف عبدالباقي، مقطع فيديو لأعماله الفنية، وعلق قائلاَ:بقيت 60 النهاردة عيد ميلادي وبالرغم إن 60 رقم يخض بس ماتخضتش ولا حاجة ربنا يكملها معانا جميعا بالصحة والستر.

ويحتفل اليوم الفنان أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده الـ60، حيث أنه من مواليد 11 سبتمبر عام 1963.

نبذة عن حياة أشرف عبد الباقي

درس الفنان أشرف عبد الباقي فى كلية تجارة عيد شمس، ثم ألتحق فى المعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأ عبد الباقي نشاطه الفني منذ دراسته فى الجامعة حيث شارك فى العديد من المسرحيات مع فرق الهواة وفرقة كلية تجارة والتى كانت وقتها من أقوى الفرق الفنية على مستوى الجمهورية.

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