بسبب الإعصار دانيال .. أكثر من 3000 عائلة ليبية تعيش في العراء

أعلن مجلس مدينة البيضاء الليبية عن عدد العائلات الليبية التي فقدت منازلها، والتي تجاوزت أكثر من 3000 عائلة؛ بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد نتيجة الإعصار دانيال، وفقا لما نشره موقع قناة "العربية".

وفي بيان للجيش الوطني الليبي، كشف المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، الاثنين، عن أن ما بين 5 إلى 6 آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار دانيال، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية.

وقال المسماري، في بيان، إن: "ما بين 5 إلى 6 آلاف شخص مفقودين في درنة بسبب الفيضانات".

وأوضح رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات في مدينة درنة تجاوزت 2000 شخص.

وناشد المجلس الرئاسي في طرابلس، بتقديم المساعدة الدولية للمتضررين من الفيضانات.

وأفاد في بيان المجلس الرئاسي: "ندعو الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة والدعم للمناطق المتضررة".

وذكرت وسائل إعلام ليبية، يوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة التي جلبها الإعصار دانيال، تسببت في ارتفاع منسوب المياه والفيضانات في مدن وبلدات عدة في شرق ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة.