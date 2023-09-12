أبو العينين يعزي الشعب الليبي في ضحايا إعصار دانيال.. ويؤكد: قلوبنا مع الأشقاء في مصابهم الأليم

بعث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخالص التعازي للشعب الليبي الشقيق وحكومته في ضحايا الإعصار «دانيال» الذي ضرب شرق البلاد وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، وتسبب في أضرار بالغة وإعلان عدد من المناطق المنكوبة .

وقال أبو العينين من خلال صفحته الرسمية: "قلوبنا مع أهلنا في ليبيا في هذه اللحظات الصعبة ومصابهم الأليم جراء الإعصار .. واثقون في قدرة الشعب الليبي على تجاوز هذه الكارثة الطبيعية ونتمنى السلامة لأهل ليبيا العزيزة .. سائلين المولي – عز وجل – أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .. اللهم ألطف بليبيا وشعبها الطيب وأحفظهم من كل كارثة ومكروه"