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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بتقديم الدعم للمغرب وليبيا خير دليل على إنسانية الرئيس

عمرو عكاشة عضو مجلس
عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ

اعتبر النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كافة سبل الدعم لدولتي ليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية خير دليل على إنسانية الرئيس ووقوفه بجانب الأشقاء في وقت الأزمات والكوارث.


وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية دائمًا تحرص على دعم وتقديم المساعدة بكافة الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء لتخطي هذه المحنة الصعبة جراء إعصار دانيال في ليبيا زلزال المغرب اللذين راح ضحيتهما مئات المواطنين من الشعبين الشقيقين.

 


وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تقديم المساعدات للدول الأشقاء ليس بجديد عليها فدائمًا مصر تقدم كل الدعم لهم قائلًا:" مصر سميت بأم الدنيا وهذا ليس من فراغ وإنما مواقفها التاريخية على مر العصور هي من أطلقت عليها هذا اللقب العظيم".

 

وأشاد النائب عمرو عكاشة، بتقديم مصر المساعدات الطبية والإسعافات اللازمة لمساعدة الشعبين الشقيقين بالتنسيق مع حكوماتهم، مؤكدًا تضامن الدولة المصرية حكومة وشعبا مع أشقائهم في مصايهم الأليم.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية

عمرو عكاشة مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي ليبيا

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