هفضل محتجالك عمري كله.. رسالة مؤثرة من دنيا عبد العزيز لوالدتها

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورة تجمعها مع والدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعيإنستجرام.

وعلقت دنيا عبد العزيز: "هفضل محتجالك عمري كله واحد واربعون شهر حبيبة العمر".

يذكر أن آخر أعمال دنيا عبدالعزيز هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا،وتدور أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته منشرهم.

ويشارك في بطولة العمل بجانب حماده هلال كل من، دنيا عبدالعزيز، هبه مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، خالدزكي، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، محمد عز، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، عصام السقا، وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.