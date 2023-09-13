صدر حديثًا.. "حبر عتيق" كشكول أدب ولغة وعبث لـ عارف حجاوى

صدر حديثًا عن مدارات للأبحاث والنشر، فى القاهرة، كتاب بعنوان "حبر عتيق: كشكول أدب ولغة.. وعبث" للكاتب عارف حجاوى

تقول دار النشر عن كتاب "حبر عتيق": امتهن الكاتب الخط العربي زمنًا، وامتهن أبوه الخياطة. وتجده يورد قول أحدهم: "الخطاطون والخياطون يأكلون من أعماق عيونهم"، ثم تجده يورد أحاديث متفرقة عن الخط والخطاطين، وعن الخياطة والخياطين، في أرجاء الكتاب. المؤلف يتحدث عما دبَّ من أحداث الزمن فوق جلده، فاقشعر لها جلده.

وتوضح الدار أن هذا الكتاب كُتبت فصوله قبل ثلاثين سنة في العاصمة البريطانية، لندن، ثم نُقحت وأضيفت إليها فصول جديدة في فلسطين وإستانبول. في الكتاب سياحة في اللغة والأدب؛ فيه عبث شاب في أواسط الثلاثين، وفيه مرارة لا بد أن تتسلل إلى قلب شيخ يرى السبعين تزمجر أمام عينيه.

"حبر عتيق" كتاب يضم قصص الشعراء والكتَّاب قديمًا وحديثًا، عربًا وغير عرب. هو كتاب من كتب النوادر، غير أن المؤلف حاضر في كل نادرة، يقول رأيه ويتحدث عما يشعر به. يتبرم المؤلف من لندن ويداعبها، وهو فيها أجنبي يعيش على الهامش. ويتبرم بإستانبول ويتحدث عن عربها وعما يلاقونه، ويذرف دمعة باردة على فلسطين، ودمعة الشيخ باردة.