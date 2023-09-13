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أخبار البلد

خلال حضوره اصطفاف عناصر دعم وإغاثة الأشقاء في ليبيا| السيسي يعزي أسر الضحايا المصريين ويؤكد التضامن مع الأشقاء.. فيديو وصور

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي خلال حضوره اصطفاف معدات دعم وإغاثة الأشقاء في ليبيا:
- الرئيس السيسي يقدم العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا
- توجيه رئاسي بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا
- الرئيس يشكر أجهزة الدولة والقوات المسلحة لسرعة التنسيق مع الأشقاء في ليبيا والمغرب
- الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل ووقفها بجانب الأشقاء في ليبيا والمغرب
- توجيه رئاسي للقوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية
- تجهيز حاملة الطائرات "الميسترال" للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء
- إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية لمن فقدوا ديارهم من الأشقاء الليبيين


شهد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

وتقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات؛ موجها بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.

ووجه الرئيس الشكر لأجهزة الدولة ولاسيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة.

كما وجه الرئيس السيسي القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، إضافة إلى توجيه الرئيس بتجهيز حاملة الطائرات"الميسترال" للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أية أعباء.

وفي نفس الإيطار، وجه الرئيس السيسي أيضا بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم.

وكان الرئيس السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب، مؤكدا تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في البلدين.. وقد تم إعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامنا مع الأشقاء في ليبيا والمغرب.

السيسي الرئيس السيسي ليبيا الأشقاء اصطفاف معدات دعم وإغاثة

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