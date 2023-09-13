44 مدربا يشاركون في برنامج فيفا لكرة قدم المدارس بموزمبيق

منح برنامج الإتحاد الدولي لكرة القدم للمدارس فرصة كبيرة لزيادة الشغف والعشق لتلك اللعبة في موزبيق التي حظت بفرحة أخري بعد التأهل للمشاركة في بطولة أمم افريقيا التي ستقام في كوت ديفوار يناير المقبل.

وقال فيفا :"يشارك في برنامج كرة القدم للمدارس بموزمبيق الذي يدعمه الفيفا واليونسكو ما مجموعه 44 مدربًا تربويًا - من بينهم 17 امرأة - من 11 مقاطعة في البلاد".

وقالت فاطمة سيديبي، مديرة برنامج كرة القدم للمدارس بموزمبيق ، وهو برنامج يدعمه الفيفا واليونسكو ويهدف إلى جعل كرة القدم في متناول الفتيات والفتيان مع تعزيز نظام التعليم من خلال قيم الرياضة، أن كرة القدم توحد العالم وتجذب الأطفال.

وأضافت في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفيفا اليوم الثلاثاء: "هناك شيء سحري في رؤية مئات الأطفال يتدفقون إلى الملعب وينزلون إلى الملعب للعب والتعلم والضحك والمرح والهروب ونسيان همومهم".

وأوضحت:" لقد أصبح حلم البرنامج الذي أطلقه جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في عام 2019 حقيقة ،البرنامج يلبي احتياجات الناس والاتحادات والسلطات المحلية،" تابعت فاطمة سيديبي".

وتابعت:"يجمع البرنامج بين التعليم وكرة القدم، ويوفر للأطفال فرصًا للتعلم خلال جلسات كرة القدم.

فهو يمكّنهم من أن يصبحوا مواطنين أفضل بينما يمنحهم فرصة اكتشافهم من خلال برنامج تطوير المواهب التابع للفيفا، وربما، في يوم من الأيام، ليصبحوا جزءًا من نخبة كرة القدم".