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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد وائل كفوري .. تعرف على أهم محطاته الغنائية

وائل كفوري
وائل كفوري

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان وائل كفوري، حيث ولد ميشيل إيميل كفوري الشهير بوائل كفوري، في 14 سبتمبر/أيلول 1974، بمنطقة "زحلة" في لبنان، شجعته أسرته على الغناء وتحمست لموهبته الفنية.

في عام 1992، شارك وائل في برنامج "ستديو الفن" للمخرج سيمون أسمر، واستطاع أن يبهر كل المستمعين وأعضاء لجنة التحكيم بصوته القوي وقدرته على الانتقال من طبقة غنائية لأخرى بسهولة

خاض السباق في "ستوديو الفن" مجموعة من الأصوات الرائعة، مثل ديانا حداد، إليسا، كاتيا حرب، لكن وائل كفوري نجح في الفوز بالميدالية الذهبية، وأشاد بموهبته مجموعة من الموسيقيين الكبار مثل روميو لحود.

لمع اسم وائل بعد الفوز، ولم يترك الفرصة وراح يعمل ليل نهار للعبور إلى قلب الجمهور.

طرح حتى الآن 17 ألبوما غنائيا وحققت أغلبها نجاحا كبيرا وقت طرحها، منها "شو رايك، الغرام المستحيل، حكاية عاشق، سألوني، ميت فيكي، شباك الحب".

وقدم عددا كبيرا من الدويتوهات الغنائية ومن أشهرها أغنية "مين حبيبي" مع نوال الزغبي، عام 1996، "وصية حب" مع ديانا حداد، "بعيوني" مع يارا.

وشارك كفوري في فيلم سينمائي واحد يحمل اسم "بحر النجوم"، وظهر خلاله بشخصيته الحقيقية، كما منحه الجمهور عددا كبيرا من الألقاب منها "العندليب الطائر، كامل الأوصاف، ملك الإحساس الراقي".

وائل كفوري

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