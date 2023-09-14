المدرسة الدولية بالخارجة تستعد لبدء العام الدراسي الجديد

تستعد المدرسة الرسمية الدولية (IPS) لبدء العام الدراسي بوضع رسومات متميزة على الأسوار، لاستقبال الطلاب الجدد، بمشاركة معلمات مدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات وتحت إشراف الإدارة التعليمية بالخارجة.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المدرسة هذا العام ودخولها الخدمة كأول مدرسة رسمية دولية بالوادي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإنهاء التجهيزات ووضع اللمسات الأخيرة بها.

هذا ويتم تلقي طلبات التقديم والاستفادة بمبادرة تخفيض المصروفات الدراسية للمدرسة الرسمية الدولية حتى يوم 15 سبتمبر 2023.

لمعرفة تفاصيل المبادرة ورابط التقديم، يُرجى زيارة:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=699510135542217&id=100064497107764&mibextid=N