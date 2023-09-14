بعد وفاة عروس الفيوم.. أضرار كارثية للشعرية الجاهزة على الصحة.. احترسوا

أثار خبر وفاة " شهد" عروسة الفيوم حالة من الذعر بين المواطنين وسط حالة حزن شديد بسبب وفاة شهد من مركز إبشواي في الفيوم، قبل زفافها بيوم، ليتحول الفرح إلى سرادق عزاء في مشهد مؤلم وذلك بعد نقلها الي مستشفى إبشواي المركزي مصابة بحالة إعياء شديد نتيجة إصابتها بحاله تسمم إثر تناولها وجبة نودلز وكانت تعاني من جرثومة المعدة..



وكتبت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للاطباء البيطريين عبر صفحتها الرسمية فيسبوك تعليقا علي وفاة عروسة الفيوم بعد تناولها وجبة شعرية جاهزة وقالت : فكروني كده دي المرة رقم كام الي بيتم فيها نشر خبر زي ده دون أية توضيح او تدخل الجهة المراقبة لسلامة الغذاء ؟.. هل الوفيات المتكررة المنسوب سببها للشعرية سريعة التحضير ستظل لغزا ومش من حق المواطن والمستهلك معرفة أسبابه ؟؟؟ رحم الله شهد عروس الجنة ابنة الفيوم

وقالت الدكتورة شيرين زكي ان النودلز تحتوي على اكثر من 60% من الكربوهيدرات نتيجة دقيق القمح الخاص بالشعرية ودهون مشبعة ومصدرها زيت النخيل الذي تحتويه تلك الشعرية ... والمادة المثيرة للجدل في الاندومي هي مونو صوديوم جلوتامات او احادي جلوتامات الصوديوم او الملح الصيني واختصاىها MSG ويرمز لها ب E621 : وهي مادة معززة للنكهة تتواجد في توابل الاندومي ومرقة الدجاج كما انها تباع منفصلة معبأة او سائبة وتستخدمها العديد من ربات البيوت لتعزيز للنكهة والطعام اثناء الطهو ، تلك المادة المتهمة بالتسبب في السرطان وتدمير خلايا المخ وقبل انها من احد مسببات الزهايمر وبعض الامراض العصبية الاخرى



ما هي اضرار الشعرية الجاهزة او النودلز ؟

⁃ تناول النودلز يؤدي إلى اضطراب عملية الهضم في الجسم، وصعوبة الإمساك، يمكن أن يسبب حتى تسرب المعدة والأمعاء.

⁃ النودلز يحتوي على الدهون غير المشبعة والصوديوم والسعرات الحرارية والبروتينات والمعادن والفيتامينات التي تعد مهمة لصحة الجسم.

⁃ تحتوي المكرونة سريعة التحضير على مواد الكيميائية الموجودة في المعكرونة سريعة التحضير لأن بها مادة حافظة قوية يمكن أن تسبب الإجهاض.

⁃ يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون، فإن الاستهلاك المنتظم للمعكرونة سريعة التحضير يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة في الجسم.

⁃ يتسبب محتوى البروبيلين جلايكول أيضًا في العديد من الأمراض الأخرى التي تضر بعمل الكلى كأحد الأعضاء الحيوية في الجسم.

⁃ النودلز يؤدي إلى زيادة التعرق والشعور بوخز في اليدين والأقدام، وعدم الإحساس بالراحة في المعدة، وربما الإصابة بأعراض الإسهال والكسل وفقدان التركيز، وصعوبة الرؤية وإرهاق الأعصاب،و الأرق الشديد.

- النودلز يسبب احتباس الماء في الجسم وبالتالي يؤدي إلى زيادة الوزن، والسمنة تؤدي بدورها إلى الإصابة بأمراض القلب.

⁃ المكرونة الفورية تحتوي على مادة خطرة منها البروبيلين جلايكول الذي يتلف عمل الكبد ويعطله.

⁃ تحتوي المكرونة الفورية على الكثير من الجلوتامات أحادية الصوديوم وبالتالي تؤثر سلباً على الجسم والدماغ.

⁃ الشعرية سريعة التحضير تحتوي على الكثير من محتوى السكر الذي يمكن أن يسبب مرض السكري،لانه يحتوي على مكونات مالحه تضر بصحة الإنسان.

⁃ النودلز يحتوي على العديد من المواد الكيميائية المضافة مع مكونات ضارة أخرى، إحداها هي المعكرونة الفورية التي في الستايروفوم، يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالامراض السرطانية.