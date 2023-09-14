عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة عروس الفيوم.. أضرار كارثية للشعرية الجاهزة على الصحة.. احترسوا

اضرار النودلز الشعرية
اضرار النودلز "الشعرية الجاهزة"

 

 

أثار خبر وفاة " شهد"  عروسة الفيوم  حالة من الذعر بين المواطنين وسط حالة حزن شديد بسبب وفاة شهد من مركز إبشواي في الفيوم،  قبل زفافها بيوم، ليتحول الفرح إلى سرادق عزاء في مشهد مؤلم  وذلك بعد نقلها  الي مستشفى إبشواي المركزي مصابة بحالة إعياء شديد نتيجة إصابتها بحاله تسمم إثر تناولها وجبة نودلز  وكانت تعاني من جرثومة المعدة.. 


وكتبت  الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للاطباء البيطريين عبر صفحتها الرسمية فيسبوك تعليقا علي وفاة عروسة الفيوم بعد تناولها وجبة شعرية جاهزة  وقالت : فكروني كده دي المرة رقم كام الي بيتم فيها نشر خبر زي ده دون أية توضيح  او  تدخل الجهة المراقبة لسلامة الغذاء ؟.. هل الوفيات المتكررة المنسوب سببها للشعرية سريعة التحضير ستظل لغزا ومش من حق المواطن والمستهلك معرفة أسبابه ؟؟؟ رحم الله شهد عروس الجنة ابنة الفيوم  

 

وقالت  الدكتورة شيرين زكي ان  النودلز  تحتوي على اكثر من 60% من الكربوهيدرات نتيجة دقيق القمح الخاص بالشعرية ودهون مشبعة ومصدرها زيت النخيل الذي تحتويه تلك الشعرية ... والمادة المثيرة للجدل في الاندومي هي مونو صوديوم جلوتامات او احادي جلوتامات الصوديوم او الملح الصيني واختصاىها MSG  ويرمز لها ب E621 : وهي مادة معززة للنكهة تتواجد في توابل الاندومي ومرقة الدجاج  كما انها تباع منفصلة معبأة او سائبة وتستخدمها العديد من ربات البيوت لتعزيز للنكهة والطعام اثناء الطهو ، تلك المادة المتهمة بالتسبب في السرطان وتدمير خلايا المخ وقبل انها من احد مسببات الزهايمر وبعض الامراض العصبية الاخرى


ما هي اضرار الشعرية الجاهزة او النودلز ؟

⁃ تناول النودلز يؤدي إلى اضطراب عملية الهضم في الجسم، وصعوبة الإمساك، يمكن أن يسبب حتى تسرب المعدة والأمعاء.
⁃ النودلز يحتوي على الدهون غير المشبعة والصوديوم والسعرات الحرارية والبروتينات والمعادن والفيتامينات التي تعد مهمة لصحة الجسم.
⁃ تحتوي المكرونة سريعة التحضير على مواد الكيميائية الموجودة في المعكرونة سريعة التحضير  لأن بها مادة حافظة قوية يمكن أن تسبب الإجهاض.

⁃ يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون، فإن الاستهلاك المنتظم للمعكرونة سريعة التحضير يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة في الجسم.
⁃ يتسبب محتوى البروبيلين جلايكول أيضًا في العديد من الأمراض الأخرى التي تضر بعمل الكلى كأحد الأعضاء الحيوية في الجسم.
⁃ النودلز يؤدي إلى زيادة التعرق والشعور بوخز في اليدين والأقدام، وعدم الإحساس بالراحة في المعدة، وربما الإصابة بأعراض الإسهال والكسل وفقدان التركيز، وصعوبة الرؤية وإرهاق الأعصاب،و الأرق الشديد.

- النودلز يسبب  احتباس الماء في الجسم وبالتالي يؤدي إلى زيادة الوزن، والسمنة تؤدي بدورها إلى الإصابة بأمراض القلب.
⁃ المكرونة الفورية تحتوي على مادة خطرة  منها البروبيلين جلايكول الذي يتلف عمل الكبد ويعطله.

⁃ تحتوي المكرونة الفورية على الكثير من الجلوتامات أحادية الصوديوم  وبالتالي تؤثر سلباً على الجسم والدماغ.

⁃ الشعرية سريعة التحضير تحتوي على الكثير من محتوى السكر الذي يمكن أن يسبب مرض السكري،لانه يحتوي على مكونات مالحه تضر بصحة الإنسان.

⁃ النودلز يحتوي على العديد من المواد الكيميائية المضافة مع مكونات ضارة أخرى، إحداها هي المعكرونة الفورية التي في الستايروفوم، يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالامراض السرطانية.

النودلز الشعرية الاندومي مكرونة الأمراض السرطانية امراض القلب المعدة التركيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

إصابات وإقصاء فني| لعنة الغيابات تضرب الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي.. 16 لاعبا من "الأحمر"

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

موضوعات متعلقة

في البيت أحلى.. أسهل طريقة لعمل حلوى المولد

بالطعم الايطالي العربي .. أفضل طريقة لعمل الباناكوتا بالتمر

من غيرها متكملش فرحة المولد.. أسرع طريقة لعمل حلوى جوز الهند

بعد العودة من البحر.. علاجات مذهلة للبشرة من تصبغات الشمس

بعد تدهور حالته الصحية.. تعرف علي التفاصيل الكاملة لمرض الفنان أشرف مصيلحي

يصيب 95% من البشر.. دراسة تكشف أسباب الإصابة بالسكر من النوع الثاني

خبيرة: تناول حلوى المولد قبل النوم يعرضك لمشكلات صحية خطيرة

تناول هذا الطعام يحميك من العاصفة دانيال

ترشيحاتنا

انخفاض الطلب .. توقعات باستمرار تراجع أسعار الذهب في مصر

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

صحة دعاء رؤية الهلال.. كلمات رددها سيدنا النبي| احرص عليها

نص مليون جنيه.. أرخص 5 سيارات أوتوماتيك موديلات 2024 في مصر|صور

انتصار كبير.. الجيش الأوكراني يعلن السيطرة على قرية أندرييفكا قرب باخموت

قبل عرضها.. مؤلف سفاح الجيزة يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة الحلقات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

ناسا تكشف حقائق 800 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة.. تفاصيل

فيديو

زلزال إريتريا وتسونامي المغرب .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة خلال أيام

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ