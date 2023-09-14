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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

"السباحة بالزعانف" تحصد ميداليتين في أول أيام منافساتها بألعاب البحر المتوسط الشاطئية

صدى البلد

توجت البعثة المصرية للسباحة بالزعانف بميداليتين (ذهبية وبرونزية) في أول ايام منافسات اللعبة في النسخة الثالثة من ألعاب البحر المتوسط الشاطئية والمقامة حاليًا بمدينة هيراكليون اليونانية.

وحققت البعثة ميداليتين في اليوم الأول  بواقع ذهبية وبرونزية كالتالي :
توجت لوجين شوقي بذهبية سباق 200 م زعانف مزدوجة بزمن 1.49.67 محققة رقما جديدا للدورة.

واستطاعت بطلة مصر التفوق على لاعبة ايطاليا بيلي التي أحرزت الفضية ولاعبة اليونان كابيردا التي فازت بالبرونزية.

وجاءت الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب سيف الدين أيمن في منافسات 100 متر مونو برقم 35.58، فيما حقق بطل  اليونان باناجيوتيديس الميدالية الذهبية ولاعب اليونان كالتسوكلاتاس الميدالية الفضية.

بالإضافة إلى الميداليتين استطاع سباحو المنتخب الوطني تحقيق نتائج مميزة.
وجاءت نتائج باقي لاعبي السباحة بالزعانف في نهائيات اليوم كالتالي:

في نهائي سباق 50 متر سباحة تحت الماء  سيدات حققت سلمى سعد المركز السابع فيما احتلت جميلة علي المركز الثامن بنفس السباق.

وفي نهائي 50 متر زعانف مزدوجة سيدات احتلت لوجين شوقي المركز الرابع فيما حققت بسملة صبحي المركز الثامن.

وحقق طارق حسن المركز الرابع في سباق 100م مونو رجال.
وفي نهائي سباق 100م زعانف مزدوجة رجال حقق أحمد هشام  المركز الرابع.

وفي منافسات 200 مونو سيدات حققت جميلة علي المركز السادس وجاءت ندى مجدي في المركز السابع .
وفي سباق 200 متر زعانف مزدوجة سيدات حققت بسملة صبحي المركز الثامن.

وفي نهائي سباق 4x100 متر مونو مختلط حقق منتخب مصر المكون من سيف الدين أيمن ومنة الله محمد وطارق حسن وجميلة علي المركز الرابع.

ويضم المنتخب المصري للسباحة بالزعانف 12 لاعبًا بواقع 6 سباحين و 6 سباحات، حيث يضم منتخب الرجال: “سيف الدين أيمن، وطارق حسن، ومحمود وليد، وإبراهيم أحمد فتحي، ومروان أحمد وأحمد هشام"، ويمثل منتخب السيدات كل من: “جميلة علي وندى مجدي وسلمى سعد ومنة الله محمد وبسملة صبحي ولوجين شوقي“.

ويقود المنتخب فنيًا في البطولة شريف حبيب مديرًا فنيًا و عبد الله عبد الجليل مدربًا ويرافق البعثة الحكم الدولي أحمد محمد موسى.
 ويرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ويرافقه العميد هيثم محمد عضو مجلس الإدارة.

ويعد الاتحاد المصري للسباحة بالزعانف صاحب نصيب الأسد في ميداليات مصر بالدورة حيث حقق 7 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في نسخة بسكارا 2015 والتي حققت فيها بعثة مصر 11 ميدالية وهو رصيد مصر في البطولة قبل انطلاق دورة هيراكليون.

هيراكليون البعثة المصرية للسباحة بالزعانف

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