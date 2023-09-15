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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انعقاد معسكر خدمة عامة ناجح في المدينة الشبابية بالغردقة خلال سبتمبر 2023

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفّذت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، والتابعة للإدارة العامة لتنمية النشء، بنجاح معسكر خدمة عامة في المدينة الشبابية بالغردقة خلال شهر سبتمبر 2023، ضمن خطتها للنشاط العام.

تهدف هذه المبادرة الهامة إلى تعزيز روح الخدمة العامة بين الشباب وتعزيز الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه. وقد أظهروا استعدادًا كبيرًا للمشاركة في هذا المعسكر بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم في خدمة المجتمع وتحسين بيئتهم المحلية.

يسعى المعسكر أيضًا إلى تعزيز روح الولاء والانتماء لمجتمع الشباب، مما يعزز من التلاحم والتعاون بين الطلائع. تلك القيم الاجتماعية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز التعاون الاجتماعي وتحقيق الأهداف المشتركة.

يعد استغلال وقت الفراغ في أمور مفيدة من جانب الشباب أمرًا حيويًا، وهذا ما تعمل عليه هذه المبادرة من خلال توفير فرصة للشباب للاستفادة القصوى من وقتهم وتوجيهه نحو الأنشطة التي تعزز من تطويرهم الشخصي والاجتماعي.

بهذه الجهود الإيجابية والمثمرة التي تمثل تجسيدًا للتزام الشباب بتحسين المجتمع والبيئة، تم تحقيق نجاح ملحوظ في معسكر خدمة العامة بالغردقة. إن هذا الإنجاز يعكس التفاني والقوة الشبابية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل.

تأتي هذه المبادرة كجزء من سلسلة من الأنشطة والمبادرات التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر لدعم وتعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في مجتمعهم.

 

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