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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البيلاروسي يصل موسكو للقاء بوتين

صدى البلد

وصل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي بجنوب غرب البلاد، بحسب بيان للكرملين.

وفي كلمته الافتتاحية قبل الاجتماع، قال بوتين إنه سيبلغ لوكاشينكو بحالة الاقتصاد الروسي، خلال لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ومناقشتهما للوضع في البلاد المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بأوكرانيا، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

جدير بالذكر أن روسيا وبيلاروسيا وقعتا معاهدة دولة الاتحاد في عام 1999، وهي اتفاقية تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في السياسة الاقتصادية والدفاعية.

 وقال بوتين بشأن  الوضع في الاتجاه الأوكراني فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
 

وسيكون الاجتماع هو السابع بين الزعيمين هذا العام، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس. 

بعض السياق، لعبت بيلاروسيا دورًا متزايدًا في دعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا بدءًا من علاج الجنود الروس الجرحى إلى نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية وحتى إيواء مرتزقة من مجموعة فاغنر بعد أن قام رئيسها الراحل يفغيني بريجوزين بتمرد فاشل على موسكو في عام 2011. يونيو.

وكان تورط بيلاروسيا في الحرب الروسية واسع النطاق لدرجة أن البرلمان الأوروبي وصف لوكاشينكو هذا الأسبوع بأنه "شريك" في جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

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