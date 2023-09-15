زيادة التبادل التجاري والاستثمارات.. تفاصيل لقاء نائبة التنسيقية والسفير الكندي

التقت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لويس كوماس، السفير الكندي في القاهرة، وذلك بناءً على دعوة السفير.



وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وكندا، وتوضيح العديد من الأمور فيما يتعلق بفرص الاستثمار الواعدة في مصر والوضع الاقتصادي والحلول المقترحة، وفرص زيادة التبادل التجاري بين البلدين ومتطلبات ذلك في الأجل القصير.



كما تم تبادل الخبرات حول دور البرلمانات المصرية والكندية في الرقابة والتشريع في الجانب الاقتصادي للعبور من الأزمات الاقتصادية العالمية.



وتطرقت المناقشات خلال اللقاء، إلى مستجدات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستعدادات مصر للانتخابات الرئاسية القادمة.



وأشاد السفير بالدور الذي يقوم به نواب التنسيقية وتجاوبهم مع مطالب الشباب المصري في الجامعات وكافة المحافل، معربًا عن ترحيبه بالمزيد من التعاون المستقبلي ودراسة توصيات الإجتماع مع نائبة التنسيقية.