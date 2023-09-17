قطع المياه عن الشنطور ومازورة ببني سويف لرفع كفاءة محطة الشيخ عابد بسمسطا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي الشنطور ومازورة بمركز سمسطا، وذلك اعتبارًا من الساعة الــ10 مساء اليوم، الأحد 17 سبتمبر الجاري، وحتى الـساعة 1 صباح غد، الاثنين، وذلك للقيام بأعمال تركيب طلمبات بمحطة الشيخ عابد.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطوير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة.

وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز وجميع المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

منوهة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.