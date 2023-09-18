في الجنه ونعيمها.. هبة مجدي تدعو للراحل أشرف مصيلحي

نعت الفنانة هبة مجدي الفنان أشرف مصيلحي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وكتبت هبة مجدي :"إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام الله أشرف مصيلحي في ذمة الله ربنا يرحمك ويغفرلك و يصبر أهلك في الجنة ونعيمها يارب".
نعى نقابة المهن التمثيلية
ونعت نقابة المهن التمثيلية ، برئاسة دكتور أشرف زكي الفنان أشرف مصيلحي .
وجاء البيان كالتالى : تنعى نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي. وتتقدم النقابةبخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.