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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجراء عاجل للاحتفال باليوبيل الذهبي لـ حرب أكتوبر في المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن الإحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، وأهمية المشاركة في الاحتفالات القومية للدولة.

قالت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني في خطاب رسمي لمديرية التربية والتعليم : في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري ، تقرر إطلاق مسابقات فنية وبحثية على مختلف المستويات التعليمية عن «تضافر الشعب وقوته المسلحة لتحقيق انتصارات أكتوبر المجيدة " مظاهر لدعم الشعب لقوته المسلحة لتحقيق انتصارات أكتوبر .

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الفئة المستهدفة للمسابقة الفنية والبحثية ، هم طلاب المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية عام وفني

شروط الاشتراك في المسابقة 

  • يقوم الطالب بإعداد بحث نظري بخط واضح يقرأ أو يكتب على الكمبيوتر مع الالتزام بموضوع البحث.
  • عدد صفحات البحث لا يقل عن ٢٠ صفحة ولا يتعدى ٣٠ صفحة.
  • يتم توثيق البحث بالملاحق والمراجع وعند الاستعانة بالأنترنت بذكر اسم المواقع الالكتروني وتاريخ التصفح حيث انها جزء من التقييم .
  • يتم عمل البحث علىcd  مع البحث الورقي
  • تقوم المديرية بتصعيد عدد « بحث واحد فقط» النار على مستوى المديرية لكل مرحلة من المرحلة «الإعدادية / المرحلة الثانوية» وذلك في موعد أقصاء قبل بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.
  • يكتب عنوان الطالب بالتفصيل (الاسم بالكامل / العنوان / رقم التليفون / صورة من شهادة ميلاد الرقم القومي / صورة بطاقة ولي الأمر ).
  • ترسل الأبحاث الفائزة الى الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ( الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية على العنوان التالي : " وزارة التربية والتعليم والتعليم الثاني الحي الحكومي العاصمة الإدارية الجديدة .
  • يتم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى الفائزة على مستوى الجمهورية خلال الحفل الختامي لفاعليات احتفالات اليوبيل الذهبي لذكرى أكتوبر وذلك يوم الجمعة 1 أكتوبر.
  • تقوم قيادة قوات الدفاع الشعبي والسكري بتكريم المراكز الثلاثة الأولى علي مستوي الجمهورية في المسابقات بإجمالي «46 -85» ألف جنية .
  • التوجيه نحو تنفيذ المسابقة تحت رعايتكم والتنسيق مع / توجيه عام التربية الاجتماعية، توجيه عام اللغة العربية، توجيه عام الدراسات الاجتماعية مع اعتبار الموضوع هام وعاجل جدا.

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