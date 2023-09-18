إجراء عاجل للاحتفال باليوبيل الذهبي لـ حرب أكتوبر في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن الإحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، وأهمية المشاركة في الاحتفالات القومية للدولة.
قالت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني في خطاب رسمي لمديرية التربية والتعليم : في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري ، تقرر إطلاق مسابقات فنية وبحثية على مختلف المستويات التعليمية عن «تضافر الشعب وقوته المسلحة لتحقيق انتصارات أكتوبر المجيدة " مظاهر لدعم الشعب لقوته المسلحة لتحقيق انتصارات أكتوبر .
وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الفئة المستهدفة للمسابقة الفنية والبحثية ، هم طلاب المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية عام وفني
شروط الاشتراك في المسابقة
- يقوم الطالب بإعداد بحث نظري بخط واضح يقرأ أو يكتب على الكمبيوتر مع الالتزام بموضوع البحث.
- عدد صفحات البحث لا يقل عن ٢٠ صفحة ولا يتعدى ٣٠ صفحة.
- يتم توثيق البحث بالملاحق والمراجع وعند الاستعانة بالأنترنت بذكر اسم المواقع الالكتروني وتاريخ التصفح حيث انها جزء من التقييم .
- يتم عمل البحث علىcd مع البحث الورقي
- تقوم المديرية بتصعيد عدد « بحث واحد فقط» النار على مستوى المديرية لكل مرحلة من المرحلة «الإعدادية / المرحلة الثانوية» وذلك في موعد أقصاء قبل بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.
- يكتب عنوان الطالب بالتفصيل (الاسم بالكامل / العنوان / رقم التليفون / صورة من شهادة ميلاد الرقم القومي / صورة بطاقة ولي الأمر ).
- ترسل الأبحاث الفائزة الى الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ( الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية على العنوان التالي : " وزارة التربية والتعليم والتعليم الثاني الحي الحكومي العاصمة الإدارية الجديدة .
- يتم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى الفائزة على مستوى الجمهورية خلال الحفل الختامي لفاعليات احتفالات اليوبيل الذهبي لذكرى أكتوبر وذلك يوم الجمعة 1 أكتوبر.
- تقوم قيادة قوات الدفاع الشعبي والسكري بتكريم المراكز الثلاثة الأولى علي مستوي الجمهورية في المسابقات بإجمالي «46 -85» ألف جنية .
- التوجيه نحو تنفيذ المسابقة تحت رعايتكم والتنسيق مع / توجيه عام التربية الاجتماعية، توجيه عام اللغة العربية، توجيه عام الدراسات الاجتماعية مع اعتبار الموضوع هام وعاجل جدا.