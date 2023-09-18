إجراء عاجل للاحتفال باليوبيل الذهبي لـ حرب أكتوبر في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن الإحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، وأهمية المشاركة في الاحتفالات القومية للدولة.

قالت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني في خطاب رسمي لمديرية التربية والتعليم : في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري ، تقرر إطلاق مسابقات فنية وبحثية على مختلف المستويات التعليمية عن «تضافر الشعب وقوته المسلحة لتحقيق انتصارات أكتوبر المجيدة " مظاهر لدعم الشعب لقوته المسلحة لتحقيق انتصارات أكتوبر .

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الفئة المستهدفة للمسابقة الفنية والبحثية ، هم طلاب المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية عام وفني

شروط الاشتراك في المسابقة