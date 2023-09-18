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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجلاء نصير: افتتاح 5 مدارس تطبيقية خلال العام الدراسي الجديد

نجلاء نصير
نجلاء نصير

 صرحت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية في الشركة المصرية للاتصالات، بأن هناك خطة طموحة تم التنسيق حولها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تهدف هذه الخطة إلى تنفيذ مجموعة من المدارس التطبيقية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت نصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير والمذاع عبر قناة "صدى البلد "،:"معامل المدارس التكنولوجية مجهزة بأحداث التقنيات العالمية.

وأوضحت رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية، أنه سيتم افتتاح 5 مدارس تطبيقية جديدة خلال العام الدراسي الجديد، لافتا إلي  أن هذه المدارس تهدف إلى توفير بيئة تعليمية مثالية تمكن الطلاب من دراسة المجالات المطلوبة على مستوى عالمي.

 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الإتصالإت وتكنولوجيا الشركة المصرية المصرية للاتصالات

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