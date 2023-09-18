نجلاء نصير: افتتاح 5 مدارس تطبيقية خلال العام الدراسي الجديد

صرحت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية في الشركة المصرية للاتصالات، بأن هناك خطة طموحة تم التنسيق حولها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تهدف هذه الخطة إلى تنفيذ مجموعة من المدارس التطبيقية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت نصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير والمذاع عبر قناة "صدى البلد "،:"معامل المدارس التكنولوجية مجهزة بأحداث التقنيات العالمية.

وأوضحت رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية، أنه سيتم افتتاح 5 مدارس تطبيقية جديدة خلال العام الدراسي الجديد، لافتا إلي أن هذه المدارس تهدف إلى توفير بيئة تعليمية مثالية تمكن الطلاب من دراسة المجالات المطلوبة على مستوى عالمي.