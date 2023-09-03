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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصير: افتتاح 5 مدارس تطبيقية خلال العام الدراسي الجديد .. فيديو

نجلاء نصير
نجلاء نصير

قالت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متبنيه خطة طموحة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ مجموعة من المدارس التطبيقية علي مستوي الجمهورية.

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وأضافت "نصير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه تم إنشاء أول مدرسة تطبيقية في مدينة نصر عام 2021 والعام الذي يليه تم إنشاء 5 مدارس أخري، مشيرة إلى أن العام الماضي تم إنشاء مدرسة تطبيقية في الوادي الجديد.

وتابعت نجلاء نصير، أن خلال العام الدراسي الجديد سيتم افتتاح 5 مدارس تطبيقية جدد، موضحة أن هذه المدارس توفر مناخ جيد للطالب حتي يستطيع دراسة المجالات المطلوبة عالمياً.

5 مدارس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التربية والتعليم والتعليم الفني الشركة المصرية للاتصالات العام الدراسي الجديد برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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