عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وظائف خالية للمعلمين في المدارس الوطنية للعلوم التقنية |سجل عبر هذا الرابط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وظائف خالية للمعلمين في المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن باب التقدم لـ وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية مفتوحا من اليوم 23 اغسطس 2023 حتى 2 سبتمبر 2023

مميزات وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية

- العمل في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي العالمي ومتطلبات الامن والسلامة وتطبق معايير الجودة العالمية
-الحصول على حوافز مادية مرتبطة بجودة الاداء
-توفير ملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع المدربين
-توفير تدريبات دورية لتدريب ورفع كفاءة المعلمين والمدربين والاداريين لتواكب معايير الاعتماد الدولي
-التكثيل الرسمي للمدارس في المؤتمرات والمعارض

شروط وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية

- يتم فتح باب التـقدم من 23 أغسطس 2023 حتى 2 سبتمبر 2023
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2023
- يتاح التقديم للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة
- يتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام
والفنى.
- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.
- سيتم التعامل مع الناجحين في الإختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقدم للالتحاق بها.
- فى حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والإستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأى حق قانوني.
- ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي:  https://tawzef.emis.gov.eg/ 


خطوات التقديم في وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية

  • ادخل على رابط وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية https://tawzef.emis.gov.eg/
  • ادخل الرقم القومي
  • ادخل تاريخ الميلاد
  • حدد محافظة الميلاد
  • حدد النوع
  • حدد المدرسة المتقدم لها
  • حدد النوعية الوظيفية
  • حدد الوظيفة المتقدم لها
  • اضغط على تسجيل دخول

 

المدارس المدارس الوطنية وظائف التكنولوجيا التطبيقية التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

الدراسة اونلاين والتقييم بالابحاث|هل تقرر التعليم ذلك بعد ظهور متحورEG5 في مصر؟

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

ترشيحاتنا

«الطيب» يبحث مع رئيس مجمع علماء الصومال سبل تعزيز دعم الأزهر العلمي

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. وورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

مستقبل وطن يعلن دعمه لخوض الرئيس السيسي سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة

بينها «اللغات».. اعرف أقسام كليات الآداب عشان تختار منها

انعدام الرجولة.. القصة الكاملة لواقعة تصوير رجل لزوجته أثناء العلاقة بالبحيرة

وزير النقل يتفقد تطوير خط سكة حديد الفردان - بئر العبد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

فيديو

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

الست اللي على المصطبة.. عريس تصيبه العين يوم زفافه ويتعرض لموقف محرج

أصالة تطرح أغنية العجب في الهوى.. فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ