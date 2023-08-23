وظائف خالية للمعلمين في المدارس الوطنية للعلوم التقنية |سجل عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وظائف خالية للمعلمين في المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن باب التقدم لـ وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية مفتوحا من اليوم 23 اغسطس 2023 حتى 2 سبتمبر 2023

مميزات وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية

- العمل في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي العالمي ومتطلبات الامن والسلامة وتطبق معايير الجودة العالمية

-الحصول على حوافز مادية مرتبطة بجودة الاداء

-توفير ملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع المدربين

-توفير تدريبات دورية لتدريب ورفع كفاءة المعلمين والمدربين والاداريين لتواكب معايير الاعتماد الدولي

-التكثيل الرسمي للمدارس في المؤتمرات والمعارض

شروط وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية

- يتم فتح باب التـقدم من 23 أغسطس 2023 حتى 2 سبتمبر 2023

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2023

- يتاح التقديم للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة

- يتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام

والفنى.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الإختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقدم للالتحاق بها.

- فى حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والإستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأى حق قانوني.

- ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي: https://tawzef.emis.gov.eg/



خطوات التقديم في وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية