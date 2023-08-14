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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب وزير التعليم: دول أوروبية تطلب خريجي المدارس التطبيقية المصرية.. وهنعلمهم اللغات الأجنبية

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، تفاصيل توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

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وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"،  إنه تم تطوير المناهج، ونسبة الحضور أكثر من 85%، مضيفًا:"الدول الأوروبية بدأت تطلب خريجين مصريين من المدارس التكنولوجية التطبيقية، ونحن سنعلمهم اللغات الأوروبية، لتسهيل فرص عمل لهم في الخارج".
وأضاف أن البروتوكول مع اتحاد الصناعات والبنوك وغيرهم، تحت مسئولية الغرف الصناعية، وتمويل البنوك، ووصلنا حتى اليوم لـ 60 مدرسة تكنولوجية ونأمل توقيع 5 بروتوكولات لإنشاء 5 مدارس أخرى في أكتوبر المقبل."

وشهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحسن شحاتة وزير العمل توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء)، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات (تنفيذ أثاث طبيعي وصناعی – دهانات الاخشاب – التنجيد – إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب)، بمحافظة الجيزة، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات (فحص واختيار بلوكات الرخام – الصيانة العامة لخطوط الجلي – صيانة شاسيهات SPD)، بمحافظة بنى سويف، ومدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات (ميكانيكا – صناعات كهربية – ميكنة خطوط إنتاج – ميكاترونيكس)، بمحافظة القاهرة، وذلك بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

اتحاد الصناعات المصرية أزمة تعيين المدرسين الاعلامي عمرو خليل التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدول الأوروبية الدكتور محمد مجاهد المدارس التكنولوجية التطبيقية المدارس التطبيقية

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