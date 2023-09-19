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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

روسيا والصين ستبنيان مجمعا لشحن النفط بقيمة 686 مليون دولار

صدى البلد

قال صندوق روس كونغرس إن شركة "يونايتد أويل اند غاس كيميكال" الروسية وشركة شان يوان الصينية للتنمية الصناعية اتفقتا على ضخ استثمارات مشتركة بقيمة 5 مليارات يوان، أي ما يعادل 686 مليون دولار، لبناء مجمع لشحن النفط في أقصى شرق روسيا.
             
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، سيسهل المجمع تصدير النفط الروسي إلى الصين في ظل توسع موسكو في بنيتها التحتية لتنويع صادرات السلع صوب الشرق بعيدا عن أوروبا التي تعتبرها روسيا في الوقت الراهن "غير صديقة" على الصعيد السياسي.
             
ووقعت اتفاقية تمويل المشروع الأسبوع الماضي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة أقصى شرق روسيا خلال منتدى اقتصادي، وذكر روس كونغرس أن التمويل سيُجمع من مؤسسات مالية روسية وصينية.
             
وسيُشيد المجمع في المنطقة اليهودية التي تتمتع بالحكم الذاتي في روسيا بالقرب من جسر سكك حديدية يمر من فوق نهر آمور ويربط بلدة نيزنيلينينسكوي الروسية ببلدة تونغجيانغ الصينية.
             
وقال روس كونغرس إنه ستكون ثمة خمس وحدات بنية تحتية ضخمة، بما في ذلك محطة يمكنها تخزين النفط الخام وخليط النفط ومكثفات الغاز ومزجها وتحميلها بسعة تصل إلى 5.8 مليون طن سنويا.
             
كما تتضمن الخطط إمكانية إنشاء مستودع بصهاريج عمودية وأفقية لتلقي منتجات نفطية وزيت وقود وتخزينها وتوزيعها بسعة تصل إلى مليون طن سنويا.
             
وسيكون أيضا هناك مجمع للغاز لشحن غاز البترول المسال على أن يكون قادرا على التعامل مع ما يصل إلى 650 ألف طن من المنتجات سنويا.

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