كندا تعلن طرد دبلوماسي هندي كبير

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الإثنين، إن كندا قررت طرد دبلوماسي هندي كبير من البلاد.

وقالت جولي، في إفادة صحفية: “سنقوم بطرد دبلوماسيًا هنديًا كبيرًا من كندا”، موضحة أن الدبلوماسي المطرود كان يرأس المخابرات الهندية في كندا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن وكالات الأمن الكندية تتابع بنشاط مزاعم ذات مصداقية بوجود صلة محتملة بين عملاء الحكومة الهندية ومقتل زعيم السيخ في كولومبيا البريطانية في يونيو.

وقال ترودو في بيان طارئ لمجلس العموم: “أعربت كندا عن قلقها العميق لكبار مسؤولي المخابرات والأمن في الحكومة الهندية”.

وأضاف أنه “أعرب عن مخاوفه شخصيا ومباشرا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي في الهند، بشأن مقتل هارديب سينج نيجار، الذي قُتل بالرصاص خارج معبد للسيخ في كولومبيا البريطانية في 18 يونيو”.