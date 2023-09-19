أبرزها مكافحة الإرهاب.. أردوغان: تركيا سعيدة بتطوير التعاون مع الولايات المتحدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا سعيدة بتعاونها المتنامي مع الولايات المتحدة.

وأضاف أردوغان، خلال مناقشة مائدة مستديرة مع ممثلي مراكز الأبحاث في نيويورك، حيث يشارك في مؤتمر: 'لقد حللنا معظم الجمود خلال المحادثات مع (الرئيس جو) بايدن، وقررنا إجراء المزيد من المحادثات' خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الرئيس التركي أن البلدين سيعززان التعاون في جهود مكافحة الإرهاب، الذي قال إنه 'يشكل تهديدا لكلا البلدين'.

وفي إشارة إلى الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني الإرهابية في شمال سوريا، أكد أردوغان أنه لا يمكن أن تكون هناك شراكة مع الجماعات الإرهابية.

وقال 'إن كل تطور في منطقتنا يظهر مدى خطأ التمييز بين الإرهابيين الجيدين والإرهابيين السيئين. لا توجد مفاوضات مع الإرهابيين ولا يمكن إقامة صداقة أو شراكة معهم'.

وأشار أردوغان في تصريحاته أيضًا إلى مساهمات تركيا في حل المشكلات العالمية والإقليمية، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، ومعالجة الظلم داخل النظام الدولي.

وفيما يتعلق بالحرب المستمرة في أوكرانيا، قال أردوغان إن أنقرة تعمل بنشاط على إنهاء الصراع بسلام عادل ودائم. وشدد على التزام تركيا بالدبلوماسية كوسيلة لإحلال السلام الدائم في جميع مناطق الصراع وتوسيع شبكة الصداقات الدولية.

كما سلط الرئيس الضوء على أهمية تعزيز التضامن الدولي، لا سيما في الحرب غير الحزبية ضد الجماعات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني وداعش ومنظمة فتح الله الإرهابية (FETO)، وهي جماعة إرهابية شنت في عام 2016 انقلابًا مهزومًا ضد تركيا أدى إلى هزيمة تركيا. قتل مئات الأشخاص.

كما أكد على ضرورة عودة كريمة وآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم.

قال الرئيس التركي يوم الاثنين أيضًا إن تركيا ستتاح لها فرصة لبناء عالم جديد من خلال الخطوات المتخذة في مشروع طريق تنمية العراق، الذي يربط جنوب العراق بجارتها تركيا.

وقال أردوغان: “من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوة، ستتاح لنا الفرصة لبناء عالم جديد”.

لقد رأينا أن دول الخليج عازمة للغاية. وأضاف: 'نحن مصممون أيضًا'، قائلاً إنه رأى هذا التصميم في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان أيضًا.

وردا على سؤال حول دور تركيا كعضو في الناتو ومصالحها الوطنية وكذلك التوترات الجيوسياسية، قال أردوغان إن تركيا هي واحدة من أقدم أعضاء الناتو وهي أيضًا من بين الدول الخمس الرئيسية في التحالف.

وقال 'تركيا دولة تفي بواجباتها بشكل صارم داخل حلف شمال الأطلسي'، مضيفا أنها ستواصل القيام بدورها.

وحول العلاقات التركية الأمريكية، قال أردوغان إن أنقرة وواشنطن تربطهما 'علاقات متعددة الأبعاد' في مجالات تتراوح من الأمن إلى التجارة، مشيرا إلى أن حجم التجارة بينهما يزيد عن 32 مليار دولار.

وحول جهوده لإحياء صفقة حبوب البحر الأسود التاريخية، قال أردوغان إنه خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي بوتين في وقت سابق من هذا الشهر، ناقش الاثنان شحن مليون طن من الحبوب إلى الدول الأفريقية.

وقال أردوغان إنه يقترح زيادة كمية الحبوب، قائلا لبوتين إن مليون طن 'لا يكفي'. وأضاف أن الجانبين اتفقا على مواصلة العملية 'بالدبلوماسية الهاتفية'.

وردا على سؤال حول أزمة اللاجئين العالمية، قال أردوغان إن تركيا، التي تستضيف حاليا ما يقرب من 5 ملايين لاجئ، ستواصل استضافة هؤلاء اللاجئين.

وأضاف أن تركيا تشجع العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين، لافتا إلى أنها تعمل على بناء المنازل في الشمال السوري بدعم من دولة قطر.

وأضاف أردوغان أنه مع الانتهاء من السكن الدائم، سيتمكن مليون سوري من العودة إلى بلادهم، وقد بدأ حتى الآن حوالي 600 ألف في العودة.

ويتواجد الرئيس أردوغان حاليا في نيويورك لحضور الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي كلمته أمام الجلسة يوم الثلاثاء.