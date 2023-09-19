عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرزها مكافحة الإرهاب.. أردوغان: تركيا سعيدة بتطوير التعاون مع الولايات المتحدة

اردوغان
اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا سعيدة بتعاونها المتنامي مع الولايات المتحدة.

وأضاف أردوغان، خلال مناقشة مائدة مستديرة مع ممثلي مراكز الأبحاث في نيويورك، حيث يشارك في مؤتمر: 'لقد حللنا معظم الجمود خلال المحادثات مع (الرئيس جو) بايدن، وقررنا إجراء المزيد من المحادثات' خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الرئيس التركي أن البلدين سيعززان التعاون في جهود مكافحة الإرهاب، الذي قال إنه 'يشكل تهديدا لكلا البلدين'.

وفي إشارة إلى الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني الإرهابية في شمال سوريا، أكد أردوغان أنه لا يمكن أن تكون هناك شراكة مع الجماعات الإرهابية.

وقال 'إن كل تطور في منطقتنا يظهر مدى خطأ التمييز بين الإرهابيين الجيدين والإرهابيين السيئين. لا توجد مفاوضات مع الإرهابيين ولا يمكن إقامة صداقة أو شراكة معهم'.

وأشار أردوغان في تصريحاته أيضًا إلى مساهمات تركيا في حل المشكلات العالمية والإقليمية، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، ومعالجة الظلم داخل النظام الدولي.

وفيما يتعلق بالحرب المستمرة في أوكرانيا، قال أردوغان إن أنقرة تعمل بنشاط على إنهاء الصراع بسلام عادل ودائم. وشدد على التزام تركيا بالدبلوماسية كوسيلة لإحلال السلام الدائم في جميع مناطق الصراع وتوسيع شبكة الصداقات الدولية.

كما سلط الرئيس الضوء على أهمية تعزيز التضامن الدولي، لا سيما في الحرب غير الحزبية ضد الجماعات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني وداعش ومنظمة فتح الله الإرهابية (FETO)، وهي جماعة إرهابية شنت في عام 2016 انقلابًا مهزومًا ضد تركيا أدى إلى هزيمة تركيا. قتل مئات الأشخاص.

كما أكد على ضرورة عودة كريمة وآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم.

قال الرئيس التركي يوم الاثنين أيضًا إن تركيا ستتاح لها فرصة لبناء عالم جديد من خلال الخطوات المتخذة في مشروع طريق تنمية العراق، الذي يربط جنوب العراق بجارتها تركيا.

وقال أردوغان: “من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوة، ستتاح لنا الفرصة لبناء عالم جديد”.

لقد رأينا أن دول الخليج عازمة للغاية. وأضاف: 'نحن مصممون أيضًا'، قائلاً إنه رأى هذا التصميم في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان أيضًا.

وردا على سؤال حول دور تركيا كعضو في الناتو ومصالحها الوطنية وكذلك التوترات الجيوسياسية، قال أردوغان إن تركيا هي واحدة من أقدم أعضاء الناتو وهي أيضًا من بين الدول الخمس الرئيسية في التحالف.

وقال 'تركيا دولة تفي بواجباتها بشكل صارم داخل حلف شمال الأطلسي'، مضيفا أنها ستواصل القيام بدورها.

وحول العلاقات التركية الأمريكية، قال أردوغان إن أنقرة وواشنطن تربطهما 'علاقات متعددة الأبعاد' في مجالات تتراوح من الأمن إلى التجارة، مشيرا إلى أن حجم التجارة بينهما يزيد عن 32 مليار دولار.

وحول جهوده لإحياء صفقة حبوب البحر الأسود التاريخية، قال أردوغان إنه خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي بوتين في وقت سابق من هذا الشهر، ناقش الاثنان شحن مليون طن من الحبوب إلى الدول الأفريقية.

وقال أردوغان إنه يقترح زيادة كمية الحبوب، قائلا لبوتين إن مليون طن 'لا يكفي'. وأضاف أن الجانبين اتفقا على مواصلة العملية 'بالدبلوماسية الهاتفية'.

وردا على سؤال حول أزمة اللاجئين العالمية، قال أردوغان إن تركيا، التي تستضيف حاليا ما يقرب من 5 ملايين لاجئ، ستواصل استضافة هؤلاء اللاجئين.

وأضاف أن تركيا تشجع العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين، لافتا إلى أنها تعمل على بناء المنازل في الشمال السوري بدعم من دولة قطر.

وأضاف أردوغان أنه مع الانتهاء من السكن الدائم، سيتمكن مليون سوري من العودة إلى بلادهم، وقد بدأ حتى الآن حوالي 600 ألف في العودة.

ويتواجد الرئيس أردوغان حاليا في نيويورك لحضور الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي كلمته أمام الجلسة يوم الثلاثاء.

الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس التركي رجب طيب الرئيس التركي الرئيس جو بايدن العمال الكردستاني الولايات المتحدة المشكلات العالمية جهود مكافحة الإرهاب جمعية العامة للأمم المتحدة حزب العمال الكردستاني رجب طيب أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استشهاد وإصابة 9 ضباط وجنود في القاهرة

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

موضوعات متعلقة

البرازيل ترفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023

رئيس بلدية خاركيف: هجوم روسي بالصواريخ على المدينة

كوريا الجنوبية: الأموال الإيرانية المجمدة نقلت إلى دولة ثالثة

تبادل لإطلاق النار بين الجيش السوداني وميليشيا يقودها شيبا درار في بورتسودان

الأمم المتحدة تسعى للحصول على أموال والتزامات لإحياء أهداف التنمية المتوقفة

مسؤولون هنود وكنديون يناقشون التعاون الحاسم في مجال تعدين المعادن

مصرع 4 أفراد من فريق إنقاذ يوناني في مدينة درنة الليبية

نشطاء المناخ في نيويورك يتظاهرون أمام مقر انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

ترشيحاتنا

قولتوا عليا مجنون ودلوقت بقى عادي؟.. شريف مدكور يثير الجدل بهذا المنشور

الولايات المتحدة وإيران تتبادلان المحتجزين بعد صفقة قيمتها 6 مليارات دولار

محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة.. فيديو

حالتهم بقت صعبة.. لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة غامضة

مرتضى منصور يحاكم في قضية جديدة بتهمة قذف محامي النادي الأهلي

أعمال شهر ربيع الأول.. اعرف كيفية الاحتفال بالذكرى العطرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ