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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

‎المركز القومي للترجمة يطلق النسخة السادسة من كشاف المترجمين احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الشرقية

صدى البلد

‎يستكمل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي احتفالاته بالأعياد القومية للمحافظات المصرية،حيث يطلق النسخة السادسة من كشاف المترجمين احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الشرقية والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

 
‎وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة :" حرصًا من وزارة الثقافة المصرية، ممثلةً فى المركز القومى للترجمة، على تعريف شباب مصر بالأحداث القومية والوطنية وعلى التعريف بأبرز العلماء والأدباء والمثقفين والكُتَّاب والسياسيين بجميع المحافظات المصرية؛ أطلق المركز القومى للترجمة مبادرة ثقافية للاحتفال بالأعياد القومية لمحافظات مصر حيث ترتكز المبادرة على طرح مختارات من نصوص من أعمالِ مبدعى كل محافظة لترجمتها إلى اللغات الأجنبية الأخرى، وتهدف من جانب آخر إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال الترجمة.

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‎و أضافت : "في هذا الإطار احتفل المركز خلال الأشهر الماضية بالأعياد القومية لكل من محافظة الإسكندرية،محافظة القليوبية وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، فإن المركز، تقديرًا لدور المحافظة ومبدعيها في اثراء الثقافة المصرية، يعلن عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة الشرقية هما: الأديب يوسف أبو رية، والشاعر صالح جودت لتذكير بأعمالهما ودورهما في الحياة الأدبية والثقافية
‎وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة
‎فهي كالتالي:يقوم المتسابق بتحميل النص الذى يريد ترجمته من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة
‎- نص مختار من رواية: "تل الهوى"، للأديب: يوسف أبو رية
‎- نص شعرى مختار من ديوان: "الله والنيل والحب "، للشاعر: صالح جودت
‎تتم الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى
‎يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني
[email protected] بالصيغتين ملف wordو pdf ، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي
‎وآخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين هو 3 أكتوبر2023
‎جدير بالذكر أنه لا يشترط سن المتقدم للمسابقة
‎ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم

المركز القومي للترجمة الاحتفال بالعيد القومى الأعياد القومية الثقافة المصرية الدكتورة كرمة سامي

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