تايوان ترصد التحليق الأكبر للطيران الصيني حولها في الآونة الأخيرة .. ماذا يحدث؟

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم (الثلاثاء)، أنها رصدت عشرات الطائرات المقاتلة الصينية خلال الـ24 ساعة الماضية حول الجزيرة، ويأتي ذلك غداة إعلان الوزارة، أمس، عن رصد تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة، أول من أمس، واصفة هذا الرقم بأنه «الأعلى في الآونة الأخيرة».

أوضحت تايوان أنه بين الاثنين وصباح الثلاثاء، أرسلت الصين 55 طائرة و7 سفن حربية حول الجزيرة، متّهمة بكين بالقيام بـ«أعمال استفزازية» تؤدي إلى «زيادة التوترات وتدهور الأمن الإقليمي»، وقد عبرت نصف المقاتلات التي رُصدت، ما يسمى الخط الوسط لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ودخلت منطقتي تحديد الدفاع الجوي من الجهتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية، بحسب تايبيه.

وتعدّ بكين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي تابعة لها وستستعيدها في يوم ما حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، مكثفة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية عليها في السنوات الأخيرة، ودعت تايوان، أمس، الصين إلى «الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية»، فيما لم تعلّق الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، مباشرة على التحركات الجوية والبحرية، لكنها أعادت تأكيد موقف بلادها بشأن تايوان. وقالت خلال مؤتمر صحافي: «تايوان جزء من الأراضي الصينية، وما يسمّى خط الوسط غير موجود».

ونطاق منطقة تحديد الدفاع الجوي أوسع من المجال الجوي للجزيرة، ويتوجب على كل طائرة أجنبية تحلّق فيها أن تبلغ سلطات الطيران المحلية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية.