عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

صدى البلد

فقدت مصر والساحة الفنية العربية أحد أبرز مديري السينما والتليفزيون، الفنان أشرف مصيلحي، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد صراع مع مرض السرطان.

شاهد الفيديو:

وأعلن وفاته في صمت، حيث قررت زوجته المخرجة منال الصيفي إبقاء خبر مرضه سرًا.

وترك أشرف مصيلحي خلفه إرثًا فنيًا مهمًا، ليس فقط كممثل ومدير سينمائي بارع، ولكن أيضًا كأب وقدوة لأبنائه. ولديه أربعة أبناء هم كريم ونور ويوسف ومريم، كانوا دائمًا جزءًا من حياته العائلية ومشاركين في أعماله الفنية.

كريم مصيلحي
ابن الفنان أشرف مصيلحي.

يعمل مدير تصوير وقد شارك في مسلسل الاختيار.

وأعرب عن حزنه العميق لوفاة والده عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي حيث قال: "إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك يا حبيبي لمحزنون، توفى إلى رحمة الله والدي حبيبي أشرف مصيلحي".
 

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة| عملية زراعة شعر وراء عدم لعب لاعب الأهلي بالرأس أمام المصري

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

أول تعليق من رضا عبد العال بعد فوز الأهلي على المصري

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

الزمالك يتواصل مع مدربين جدد لخلافة أوسوريو

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

كارثة جديدة تهدد ليبيا.. تحرك عاجل من الصحة ودرنة تواجه خطرا جديدا

موعد زيادة 15٪ ورفع علاوة الغلاء.. قرارات عاجلة لأصحاب المعاشات

هزة قوية في أسعار الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الرئيس الجزائري: التدخل العسكري في النيجر له عواقب وخيمة

دعاء واظب عليه النبي كل صباح .. 11 كلمة احرص عليها

25 ألف جنيه للمتميز.. تفاصيل وشروط حجز وحدات سكن مصر وجنة

بيان عاجل لـ روسيا بشأن العملية العسكرية في إقليم قره باج

عارفين إنه هيضيعها| تعليق مثير من «ميدو» على إهدار «عبدالرحمن» ركلة جزاء للإسماعيلي

جمال الكشكي: الدولة المصرية لديها إرادة حقيقية من أجل الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

السويس بتفرح.. خروج أطنان الأسماك من البحر |شاهد

بفستان مبهج.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بإطلالة على الموضة

مرضى الربو.. تحذير من تناول البلح الأسود

فيديو

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

نجوم العالم العربي.. حكاية فرح المنصورة الأسطوري بطلخا |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ