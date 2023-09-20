لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

فقدت مصر والساحة الفنية العربية أحد أبرز مديري السينما والتليفزيون، الفنان أشرف مصيلحي، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد صراع مع مرض السرطان.

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وأعلن وفاته في صمت، حيث قررت زوجته المخرجة منال الصيفي إبقاء خبر مرضه سرًا.

وترك أشرف مصيلحي خلفه إرثًا فنيًا مهمًا، ليس فقط كممثل ومدير سينمائي بارع، ولكن أيضًا كأب وقدوة لأبنائه. ولديه أربعة أبناء هم كريم ونور ويوسف ومريم، كانوا دائمًا جزءًا من حياته العائلية ومشاركين في أعماله الفنية.

كريم مصيلحي

ابن الفنان أشرف مصيلحي.

يعمل مدير تصوير وقد شارك في مسلسل الاختيار.

وأعرب عن حزنه العميق لوفاة والده عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي حيث قال: "إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك يا حبيبي لمحزنون، توفى إلى رحمة الله والدي حبيبي أشرف مصيلحي".

