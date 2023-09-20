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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تستنفر قواتها قرب تايوان.. وحاكم أوكيناوا يحذر من عواقب الحرب

صدى البلد

كشف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن خطة في أغسطس لزيادة الإنفاق الدفاعي لليابان خلال خمس سنوات بهدف ردع الصين من استخدام القوة العسكرية ضد تايوان التي قد تهدد أيضًا أراضيها.. وتأتي هذه الخطة في ظل تزايد القلق بشأن نشاط الصين العسكري الأخير في واشنطن وطوكيو. 

وقد أطلقت بكين صواريخ إلى البحر بالقرب من أوكيناوا العام الماضي بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

ومن المقرر أن تتم معظم هذه التعزيزات في أوكيناوا، التي تختلف مع الحكومة المركزية منذ عقود بسبب السماح بوجود عسكري أمريكي ثقيل هناك.

قلق أوكيناوا

قال حاكم أوكيناوا، دنى تاماكى في مقابلة صحفية، إن التعزيزات العسكرية السريعة في الجزر المجاورة لتايوان تثير قلق سكانها. 

وأضاف "تاماكى": “بدون شرح الأمور للسكان، وبدون كسب تفهمهم، صنعوا خطة وهم يسارعون لتنفيذها”. 

وأشار إلى أنه “لا يجب أبدًا أن نسمح للأشخاص في أوكيناوا بالمرور بالتجربة المروعة نفسها التي مررنا بها” في الحرب العالمية الثانية. 

وتعتبر أوكيناوا جزيرة ذات أهمية استراتيجية ولكنها تعاني من مشاعر الحقد تجاه طوكيو بسبب مقتل ما يصل إلى ثلث سكانها في ذلك الصراع، بعضهم على يد القوات اليابانية، خلال حملة أمريكية دموية لاستعادة الجزر.

معارضة تاماكى لنقل وحدات عسكرية أمريكية داخل أوكيناوا

زار "تاماكى" مدينة جنيف لإلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في محاولة لجمع الدعم الدولي لمعارضته لخطة يابانية لنقل وحدات عسكرية أمريكية من قاعدة فوتنما الجوية في جنوب أوكيناوا المأهول بكثافة إلى قاعدة في هينوكو في الشمال.

ويعارض كثير من السكان المقيمين بالقرب منها التوسعة، التي تتضمن بناء مدرج فوق شعاب مرجانية. ويريد "تاماكى" نقل القوات الأمريكية إلى مكان آخر في اليابان بدلاً من ذلك. وقال: “يقول كثير من الناس في اليابان إنه لا يوجد شيء خاطئ في التعزيزات العسكرية في أوكيناوا، ولكن أمن اليابان هو قضية تخص جميع اليابان وهي قضية يجب على الجميع التفكير فيها”.

توتر مستمر بين أوكيناوا والحكومة المركزية

تشير خطة "كيشيدا" إلى تصاعد التوتر بين أوكيناوا والحكومة المركزية، التي تتهمها بإهمال حقوق ورغبات سكانها. وتطالب أوكيناوا بالحصول على صوت أقوى في شؤونها والحد من التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان، الذي يفرض عبئًا غير متساوٍ على جزيرتها. كما تحذر أوكيناوا من أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى حروب جديدة وتدمير بيئتها.

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