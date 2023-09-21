قرار عاجل بفتح المدارس في أول يوم دراسة لطلاب الصفوف الأولى فقط

أرسل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كتابا دوريا مذيلاً بتوقيعه، أعلن خلاله قرارا عاجلا بشأن الحرص على سلامة الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، وفي ضوء الحرص على سلامة الطلاب والطالبات والعمل على تهيئة المناخ الآمن، تقرر قيام مديري المديريات التعليمية بالتنسيق مع المحافظين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتظام طلاب الصفوف الأولى في كل المراحل التعليمية في أول يوم من الدراسة، ثم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع الجهات المعنية بضرورة تنفيذ ما ورد من تعليمات في هذا الشأن بكل دقة.

قرار رسمي

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات ، وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد:

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.

- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما.