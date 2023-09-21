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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هاشتاج لا لزيادة مصروفات المدارس القومية يجتاح فيس بوك.. والأهالي: ارحمونا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حالة من الغضب يعيشها أولياء امور طلاب مدرسة الاقبال القومية بمحافظة الاسكندرية ، بسبب زيادة مصروفات العام الدراسي الجديد .

ودشن أولياء أمور طلاب مدرسة الاقبال بمحافظة الإسكندرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، هاشتاج لا لزيادة المصروفات التعسفية للمدارس القومية .. ارحموا أولياء الأمور

ولذلك أصدر أولياء امور طلاب مدرسة الاقبال القومية بمحافظة الاسكندرية شكوى موحدة تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خاطبوا فيه المسئولين بسرعة التدخل ..حيث أكد الاهالي في شكواهم ، أنهم فوجئوا بأن مدرسة الاقبال القومية بمحافظة الاسكندرية ، أعلنت عن زيادة مبالغ فيها في مصروفات العام الدراسي الجديد وصلت لـ 30% عن العام الماضي

وأكد الاهالي أن المدرسة أعلنت عن قيمة المصروفات المدرسية لمختلف المراحل بالزيادة الجديدة ، و تم اعتمادها من قبل مدير المدرسة ، و تم الاعلان بوضوح على جدران المدرسة ، و ايضا من خلال الصفحات الرسمية للمدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي 

وفي هذا الاطار طالب اولياء امور مدرسة الاقبال القومية بمحافظة الاسكندرية وزير التربية والتعليم بإعادة النظر مرة اخرى لهذا القرار ظرا للحالة الاقتصادية التى يمر بها أولياء الأمور مع وجود أخوة فى مراحل محتلفة 

وأكد الاهالي أنه لا مانع من ان زيادة المصروفات الدراسية الزيادة الطبيعية المعتادة والتي من المفترض ألا تتعدى الـ 10% عن العام السابق .

كما ناشد الأهالي وزير التربية والتعليم بضرورة إلزام المدرسة بتفعيل قرار تقسيط المصروفات على 3 دفعات

 

بيان مصروفات مدرسة الاقبال القومية بمحافظة الاسكندرية

- كي جي 1 : 11158.70 جنيه

- كي جي 2 : 11158.70 جنيه

- الاول الابتدائي : 11307.70 جنيه

- الثاني الابتدائي : 11376.70 جنيه

- الثالث الابتدائي : 11376.70 جنيه

- الرابع الابتدائي : 11583.70 جنيه

- الخامس الابتدائي : 11583.70 جنيه

- السادس الابتدائي : 11583.70 جنيه

- الأول الإعدادي : 11969.80 جنيه

- الثاني الإعدادي : 12009.80 جنيه

- الثالث الإعدادي : 11994.80 جنيه

- الاول الثانوي : 11935.20 جنيه

- الثاني الثانوي : 11920.20 جنيه

- الثالث الثانوي : 10658.20 جنيه

أزمة مصروفات مدرسة الاقبال القومية
أزمة مصروفات مدرسة الاقبال القومية
أزمة مصروفات مدرسة الاقبال القومية
أزمة مصروفات مدرسة الاقبال القومية
مدرسة الاقبال القومية مصروفات زيادة مصروفات مدرسة Jobs Education

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