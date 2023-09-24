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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يأمر بتشكيل لجان لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا عاجلا مع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك عقب الانتهاء من اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

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وخلال الاجتماع تابع المحافظ مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب ومتابعة الانتهاء من الصيانة البسيطة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدا على تشكيل لجان تحت إشراف مديري الإدارات لمتابعة الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس.

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وأكد محافظ الغربية على إنهاء جميع أعمال الصيانة في المدارس لتأمين دخول الطلاب، والتأكد من عدم وجود مشكلات في الصيانة حرصا على سلامة وحياة الطلاب داخل المنشآت التعليمية، إضافة إلى تسكين التلاميذ في الصفوف الأولى بالأدوار السفلية بالمدارس، والانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات واستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل.

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وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة ستشهد خلال الأيام المقبلة افتتاح عددا من المدارس ودخولها الخدمة التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدا على قيامه بجولات تفقدية لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

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استعدادات العام الدراسي الجديد استعدادات العام الدراسي اجتماع مجلس المحافظين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور طارق رحمي الصيانة في المدارس

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