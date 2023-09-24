قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة من مساء الإثنين على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس