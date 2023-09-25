استمرار جهود مكافحة الحشرات والاصحاح البيئي بمناطق القصير بتوجيهات من محافظ البحر الأحمر

تواصلت الجهود الحثيثة لمكافحة الحشرات والارتقاء بالبيئة في مناطق محافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتعليمات اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير.

قامت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بتنفيذ الخطة الشاملة المخصصة لمكافحة الحشرات والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال تنفيذ عمليات الرش وفحص خزانات المياه وسحب عينات لتحليلها في المعامل المتخصصة. تمت أيضًا مكافحة يرقات الباعوض والتوعية بمناطق الخطر والمحظورة، بما في ذلك العوينة القديمة والعدوة والزرايب وشوارع سليمان مظهر والعروبة و6 أكتوبر وجمال عبد الناصر والجمهورية.

يأتي هذا الجهد الكبير في إطار السعي المستمر للحفاظ على صحة وسلامة سكان المنطقة والقضاء على البؤر الناقلة للأمراض المتوطنة. ويعكس التزام السلطات المحلية بتنفيذ خطط متكاملة للرعاية الصحية والبيئية.