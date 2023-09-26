أخبار السيارات|سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر..سيارات عائلية تبدأ من 560 ألف جنيه..بـ125 اشتر "رنج روفر" الغلابة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة بروتون ساجا واحدة من أرخص الاصدارات المقدمة في السوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 430 ألف جنيه، بينما يتراوح سعرها السوقي بين 490 الفا و570 الف جنيه.

تباع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 665 الف جنيه، ولكن يمكن الحصول عليها داخل مبادرة احلال السيارات بعد تطبيق الشروط، بقيمة اقل من سعرها الرسمي بنحو 75 الف جنيه تقريبًا.

يضم السوق المصري العديد من السيارات المتنوعة، سواء كانت تنتمي إلى طرازات الـ SUV الرياضية، أو السيدان، أو الهاتشباك، أو كانت تنتمي للفئات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة للمساحة الداخلية الرحبة، والقدرات الفنية الخاصة بكل طراز إلى جانب تنوع الاسعار.

يلقبها الكثير بـ رنج روفر الغلابة، أو السيارة الرياضية الارخص في مصر، بل يستخدمها البعض ايضا في المهام الشاقة، وفي الطرق الوعرة، نسبه إلى ارتفاعها المناسب عن الارض، وتصميمها الخارجي المميز، والذي يمنحها الافضلية في التعامل مع بعض التضاريس المختلفة.

تعتبر السيارة رينو لوجان من أشهر اصدارات العلامة الفرنسية داخل السوق المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة وسط فئة السيدان، نسبة إلى سعرها المناسب، وانتشارها في الشارع المصري، حيث تقدم بالكثير من التجهيزات مع محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي.

ظهرت السيارة MG 5 وهي تباع على الانترنت في مصر بحالة الزيرو، حيث اكدت المعلومات الخاصة بهذه النسخة بأنها اول استخدام، وتنتمي إلى موديلات 2022 وتحديدًا للفئة Standard، ويتم بيع هذه النسخة بسعرها الرسمي بدون فرض قيمة اضافية وتطبيق مصطلح الاوفر برايس، مما يجعلها فرصة مناسبة للكثير.

تنتمي السيارة BMW X3 إلى فئة الـ SUV الرياضية، والتي تتمتع بالتصميم الرياضي مع جانب من الفخامة، حيث تمتلك مقصورة عصرية تضم باقة من التجهيزات، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة عبر موديلات 2024.

يتمتع السوق السعودي بالعديد من السيارات المتنوعة، ومنها فئة السيارات الخارقة "SUPER CAR"، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين محبي التميز والانفراد، وهواة السيارات الشبابية ذات الاداء القوي، حيث تتمتع هذه النوعية من السيارات بقدرات فنية عالية الاداء، إلى جانب التجهيزات الداخلية والمظهر العصري الخاطف للانظار.