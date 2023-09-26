عاجل
متلازمة القلب المكسور.. مرض يصيب النساء أكثر من الرجال |تفاصيل صحف السعودية.. المملكة لا تدخر جهدا من أجل إرساء السلام في ربوع الأرض.. تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في عسير أخبار السيارات|سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر..سيارات عائلية تبدأ من 560 ألف جنيه..بـ125 اشتر "رنج روفر" الغلابة أخبار التوك شو| سعره خيالي وبه عيب خطير.. آيفون 15 يحدث ضجة كبيرة في مصر.. وتحذير عاجل من أحمد موسي تدريب المعلمين.. تعليم الجيزة: أمن وسلامة الطلاب أولوية مع بداية العام الدراسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر..سيارات عائلية تبدأ من 560 ألف جنيه..بـ125 اشتر "رنج روفر" الغلابة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر .. بعد الأوفر برايس
 

تعتبر السيارة بروتون ساجا واحدة من أرخص الاصدارات المقدمة في السوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 430 ألف جنيه، بينما يتراوح سعرها السوقي بين 490 الفا و570 الف جنيه.

 

أقل من سعرها بـ 75 ألف جنيه .. اركب شيري تيجو 3 موديل 2024

تباع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 665 الف جنيه، ولكن يمكن الحصول عليها داخل مبادرة احلال السيارات بعد تطبيق الشروط، بقيمة اقل من سعرها الرسمي بنحو 75 الف جنيه تقريبًا.

 

سيارات عائلية زيرو تبدأ من 560 الف جنيه .. 7 مقاعد

يضم السوق المصري العديد من السيارات المتنوعة، سواء كانت تنتمي إلى طرازات الـ SUV الرياضية، أو السيدان، أو الهاتشباك، أو كانت تنتمي للفئات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة للمساحة الداخلية الرحبة، والقدرات الفنية الخاصة بكل طراز إلى جانب تنوع الاسعار.

 

125 ألف جنيه .. اشتري رنج روفر الغلابة | صور

يلقبها الكثير بـ رنج روفر الغلابة، أو السيارة الرياضية الارخص في مصر، بل يستخدمها البعض ايضا في المهام الشاقة، وفي الطرق الوعرة، نسبه إلى ارتفاعها المناسب عن الارض، وتصميمها الخارجي المميز، والذي يمنحها الافضلية في التعامل مع بعض التضاريس المختلفة.

 

رينو لوجان 2022 "كسر زيرو" بهذا السعر .. أعلى فئة

تعتبر السيارة رينو لوجان من أشهر اصدارات العلامة الفرنسية داخل السوق المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة وسط فئة السيدان، نسبة إلى سعرها المناسب، وانتشارها في الشارع المصري، حيث تقدم بالكثير من التجهيزات مع محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي.

 

فرصة.. أول استخدام "MG 5" بأفضل سعر للزيرو| صور

ظهرت السيارة MG 5 وهي تباع على الانترنت في مصر بحالة الزيرو، حيث اكدت المعلومات الخاصة بهذه النسخة بأنها اول استخدام، وتنتمي إلى موديلات 2022 وتحديدًا للفئة  Standard، ويتم بيع هذه النسخة بسعرها الرسمي بدون فرض قيمة اضافية وتطبيق مصطلح الاوفر برايس، مما يجعلها فرصة مناسبة للكثير.

 

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر .. صور

تنتمي السيارة BMW X3 إلى فئة الـ SUV الرياضية، والتي تتمتع بالتصميم الرياضي مع جانب من الفخامة، حيث تمتلك مقصورة عصرية تضم باقة من التجهيزات، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة عبر موديلات 2024.

 

أغلى 5 سيارات SUPER CAR في السوق السعودي .. صور

يتمتع السوق السعودي بالعديد من السيارات المتنوعة، ومنها فئة السيارات الخارقة "SUPER CAR"، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين محبي التميز والانفراد، وهواة السيارات الشبابية ذات الاداء القوي، حيث تتمتع هذه النوعية من السيارات بقدرات فنية عالية الاداء، إلى جانب التجهيزات الداخلية والمظهر العصري الخاطف للانظار.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات أحدث اسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| فيات 500 موديل 2023 بـ 900 ألف جنيه.. تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

أخبار السيارات | أفضل عربية مستعملة أوتوماتيك بأحسن سعر.. 5 مركبات سيدان زيرو تبدأ من 490 ألف جنيه

أخبار السيارات| هوندا سيفيك بـ 130 ألف جنيه فقط.. شركة أمريكية تكشف عن تاكسي طائر

أخبار السيارات| 5 أنواع مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه.. 5 طرازات كورية زيرو في مصر تبدأ من 760 ألف جنيه

أخبار السيارات.. أوبترا 2023 بأرخص سعر في مصر وبـ180 ألف جنيه اركب هيونداي هاتشباك

أخبار السيارات| أبرز أعراض تلف فلتر الهواء.. الفرق بين الفاروميو جوليتا و تويوتا كورولا

فيات تيبو بـ 60 ألف جنيه فقط..فرصة لاتعوض

أخبار السيارات| الوقت المناسب لـ تغيير البوجيهات.. الفرق بين شانجان ايدا وتويوتا بيلتا السيدان

ترشيحاتنا

انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة بالسعودية.. ماذا يحدث في المملكة؟

محافظ القليوبية: لا خسائر بشرية بحريق مصنع العبور وتشكيل لجنة لحصر التلفيات.. صور

هل يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء واحتسابها من زكاة المال .. الإفتاء توضح

مؤسسات إعلامية بريطانية تدين قرار ميتا بالتخلي عن Facebook News

أخبار الفن| انتهاء خلاف أكرم حسني وحمو بيكا.. وحفل لرامي جمال بالإسكندرية

المعلمة هنادي باعتنا.. اعترافات تفصيلية من فتاة ليل ضد قوادة الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ