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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة.. أول استخدام "MG 5" بأفضل سعر للزيرو| صور

MG 5 موديل 2022
MG 5 موديل 2022

ظهرت السيارة MG 5 وهي تباع على الانترنت في مصر بحالة الزيرو، حيث اكدت المعلومات الخاصة بهذه النسخة بأنها اول استخدام، وتنتمي إلى موديلات 2022 وتحديدًا للفئة  Standard، ويتم بيع هذه النسخة بسعرها الرسمي بدون فرض قيمة اضافية وتطبيق مصطلح الاوفر برايس، مما يجعلها فرصة مناسبة للكثير.

MG 5 موديل 2022 

وتحتوي السيارة MG 5 موديل 2022 التي تنحدث عنها في هذا الموضوع على مكيف هواء، ريموت كنترول للتحكم في فتح واغلاق السيارة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، و نوافذ كهربائية التحكم أمامية وخلفية، وبلوتوث، ومدخل AUX مع نظام صوتي ترفيهي.

MG 5 موديل 2022 

وتضم السيارة انذار مانع للسرقة، ومثبت سرعة، وجنوط، ونظام فرامل مانع للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية أمامية للحماية من الصدمات AIRBAGS.

MG 5 موديل 2022 

ابعاد السيارة "MG 5" 

 

  • طول 4601 مم.
  • عرض 1818 مم.
  • ارتفاع 1489 مم.
  • ارتفاع عن الارض 168 مم.
  • حجم حقيبة التخزين 512 لتر.
MG 5 موديل 2022 

القدرات الفنية القياسية للسيارة MG 5

 

تضم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مع تقنية الدفع الامامي، ومقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 120 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وبالاضافة إلى زمن تسارع يبلغ 12.5 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كم/س، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

 

سعر السيارة MG 5 موديل 2022 

 

تباع السيارة MG 5موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع كأول استخدام "زيرو" وبسعر يبلغ 680 الف جنيه.

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