125 ألف جنيه .. اشتري رنج روفر الغلابة | صور

يلقبها الكثير بـ رنج روفر الغلابة، أو السيارة الرياضية الارخص في مصر، بل يستخدمها البعض ايضا في المهام الشاقة، وفي الطرق الوعرة، نسبه إلى ارتفاعها المناسب عن الارض، وتصميمها الخارجي المميز، والذي يمنحها الافضلية في التعامل مع بعض التضاريس المختلفة.

والسيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع هي لادا نيفا موديل 2010، حيث ظهرت للبيع عبر احد الصفحات المتحصصة في هذا المجال عبر الانترنت، وتشير التفاصيل أن هذه النسخة قد قطعت مسافة إجمالية قدرها 160 الف كيلومتر.

لادا نيفا موديل 2010 “رنج روفر الغلابة”

وظهرت السيارة لادا نيفا 2010 بمظهر خارجي مميز، حيث تمتعت ببعض الترقيات الخارجية والتي تتسم بالطابع الرياضي، فجاءت بعتبات جانبية لسهولة الصعود والنزول من المقصورة، بالاضافة إلى تعزيزات جانبية من البلاستيك المقوى، وهواية تتسوط غطاء المحرك.

لادا نيفا موديل 2010 “رنج روفر الغلابة”

وجاءت السيارة لادا نيفا 2010 بصادم خلفي حديدي وسبولير من البلاستيك المقوى اعلى ناحية الزجاج، اضافة إلى اطارات جديدة، وجنوط حديدية، مع علب للمرايات ومقابض للابواب باللون الفضي، وصادم أمامي للحماية مدعم بمصفحة امام الشبكات الهوائية، والتي جاءت باللون الاسود.

لادا نيفا موديل 2010 “رنج روفر الغلابة”

وتضم السيارة لادا نيفا 2010 ناقل سرعات مانيوال، بالاضافة إلى فتيس غرز، وزجاج كهربائي، مع نظام صوتي ترفيهي، بينما تعمل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ومن المعروف عن هذه النسخة تمتعها بمساحة رحبة، إلى جانب سعة التخزين الخلفية.

لادا نيفا موديل 2010 “رنج روفر الغلابة”

سعر السيارة لادا نيفا موديل 2010

تباع السيارة لادا نيفا 2010 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع عبر الانترنت بسعر يبلغ 125 الف جنيه، وننصح دومًا بالفحص الجيد للسيارة لمعرفة الحالة الفنية للسيارة قبل الشراء.