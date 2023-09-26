الطلاب الأفارقة يوجهون الشكر للرئيس السيسي خلال حفل تخرجهم بمكتبة الإسكندرية







وجه الطلاب الأفارقة الدراسين بالجامعات المصرية رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال حفل تخرجهم الذي نظمته مكتبة الإسكندرية يوم الاثنين الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣.



وأعرب الطلاب عن عميق امتنانهم لما يقوم به الرئيس السيسي من دعم ودفع لعجلة التنمية ببلدانهم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية، وإتاحة الفرصة لأبناء تلك الدول للدراسة في مصر من خلال العديد من المنح الدراسية.



‎وأكد الطلاب على احتضان مصر لهم، وأنهم يعتبرونها بيتهم الثاني، وتحدث أحدهم قائلًا "شكرًا لأم الدنيا مصر". كما شدد الطلاب على عميق تقديرهم لما تبذله مكتبة الاسكندرية من جهد لبناء قدراتهم وإكسابهم معارف ومهارات جديدة تساعدهم في حياتهم الأكاديمية والعملية.



وكان الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، قد افتتح أمس الاحتفالية السنوية الحادية عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج شباب الصفوة الأفارقة، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي.

وشهدت الاحتفالية تخرج حوالي خمسمائة طالب إفريقي من الدارسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة، ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر والصومال وجيبوتي ومصر.



وشارك في حفل الافتتاح الدكتور عبد العزيز قنصوة؛ رئيس جامعة الإسكندرية، والسفير محمد البدري؛ مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتور ممدوح عبد العليم؛ مستشار الدكتورة غادة فاروق رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ماهيتاب المناوي؛ مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.