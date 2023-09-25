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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات حفل تخرج الدفعة الـ20 من معاهد أبو قير

حفل تخرج معاهد أبوقير
حفل تخرج معاهد أبوقير العليا

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات حفل تخرج الدفعة الـ20 من معاهد أبو قير العليا، كما افتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير معاهد أبو قير العليا.

 

وفي كلمته، قدم محافظ الإسكندرية التهنئة للخريجين وذويهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، كما قدم الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على العملية التعليمية بمعاهد أبو قير العليا.

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وأكد المحافظ أننا نشهد في الأونة الأخيرة تطور كبير في جميع المؤسسات التعليمية،  في ظل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تطوير المنظومة التعليمية في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وعلى كافة الأصعدة والمستويات، للمساهمة في تخريج  شباب واعي كفء قادر على قيادة المستقبل.

 

على صعيد آخر، أشاد المحافظ بأعمال رفع الكفاءة بمعاهد أبو قير، مؤكدًا أن هذا التطوير يساعد الطالب على اكتساب الأدوات اللازمة لتطوير مهاراته الفكرية والمعرفية وإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.


جاء ذلك بحضور الدكتور علي محجوب رئيس مجلس إدارة معاهد أبو قير العليا، والدكتور شحاته السيد شحاته، عميد المعهد العالي للحاسب الآلى ونظم المعلومات وإدارة الأعمال ، والدكتور خالد بسيوني، عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار ،وعُمداء الكليات بالإسكندرية.

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