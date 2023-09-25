تخصصات مختلفة..محافظ الإسكندرية: تعيين 37 ألفا و1300 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن مديرية العمل بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص عمل لجميع الفئات وعلى رأسهم ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم.

وأشار الشريف، أن مديرية العمل بالمحافظة برئاسة المهندس محمد كمال وكيل المديرية؛ قامت خلال الفترة من يناير وحتي أغسطس ٢٠٢٣ بتعيين نحو 37 ألف شابا وفتاة من مختلف المؤهلات و1300 شابا وفتاة من ذوي الهمم، وذلك بمنشآت القطاع الخاص، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين وتهيئة سبل العيش الكريم، بالإضافة إلى توفير كامل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.