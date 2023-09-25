رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل ممثلي مشروع خطوات نحو مجال العمل الموسم الخامس

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، مدير ونائب مدير مشروع خطوات نحو العمل - الموسم الخامس، الذين شاركوا في التنظيم والأعداد للمشروع التدريبي الطلابي خطوات نحو مجال العمل الذي تضمن العشرات من المحاضرات وورش العمل والزيارات الميدانية واقتراح العديد من المشروعات التطبيقية التي تم تحكيمها من قبل الأساتذة المتخصصين بكليات الزراعة والطب البيطرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.



وقد وجه رئيس الجامعة الشكر للطلاب والكليات المشاركة، مؤكداً حرص الجامعة على القيام بالأنشطة التى من شأنها صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التكامل بين العلوم المختلفة مما يسهم فى دفع عجلة التوظيف، وعمل مشروعات إنتاجية صغرى مبنية على دراسات جدوى حقيقية، ووعد بدعم المشروع بكافة إمكانيات الجامعة فى نسخته القادمة.



وكان المشروع التدريبي الطلابي خطوات نحو مجال العمل، قد اختتم أعماله بحضور كلا من الدكتور محمد بهي الدين عميد كلية الزراعة، والدكتور سامي خليل عميد كلية الطب البيطري، والدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة سابا باشا، و السيد مجدي سعد الغريب ممثل الهيئة العامة للاستعلامات، والسادة وكلاء الكليات و لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور على عبد المحسن فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد بهى الدين، أن المشروع استطاع بالفعل صقل مهارات الطلاب العلمية والتطبيقة من خلال العشرات من المحاضرات وورش العمل والزيارات الى مراكز الانتاج الحيوانى الحديثة وفى نهاية المشروع قام الطلاب بعرض العديد من المشروعات الإنتاجية الصغري المبنية علي دراسات الجدوي الحقيقية، وأضاف أن المشروع ما هو إلا بداية نحو المستقبل والاندماج في سوق العمل.

وقد تم توزيع الشهادات الخاصة بالمشروع علي الطلاب المشاركين بالمشروع التدريبي فى وجود أسرهم مما أشاع أجواء من السعادة و البهجة للحفل.