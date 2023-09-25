أزهرية الإسكندرية: زيادة عدد قاعات رياض الأطفال اللغات نتيجة لإقبال أولياء الأمور

أكد الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أن المنطقة عملت على زيادة عدد قاعات رياض الأطفال اللغات نتيجة لإقبال أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بهذا القسم، وأنه تم توفير احتياجات هذه القاعات من أثاث.

وأشاري إلى أنه تم تدريب المعلمات على التدريس باللغة الإنجليزية، موجهًا فضيلته القائمين على المقابلات بمراعاة الدقة ومراعاة التعليمات والتيسير على أولياء الأمور والأطفال والالتزام بشروط القبول.

وتجري منطقة الإسكندرية الأزهرية مقابلات الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمستوى الأول رياض الأطفال قسم اللغات بمعهد سموحة الابتدائي النموذجي، خلال ثلاثة أيام: من السبت الموافق 2023/09/23م إلى الاثنين 2023/09/25م، السبت للبنين والأحد للفتيات والاثنين للمتخلفين عن المقابلات من البنين والفتيات.

وأوضحت الدكتورة أسماء أبو خزيمة، مدير التعليم النموذجي، أنه تم استحداث قاعات رياض أطفال قسم اللغات في معهد سموحة النموذجي من العام الماضي، ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري بالمعاهد النموذجية، حيث ثبتَ نجاح التجربة مما أدى إلى الاستعداد للتوسع فيها بزيادة عدد القاعات هذا العام بحسب المتقدمين لهذا القسم، ومن المتوقع فتح مثل هذه القاعات في معاهد نموذجية أخرى خلال الفترة القادمة.

وبينت الأستاذة نعمة علام، مدير رياض الأطفال وموجه عام اللغة الإنجليزية، أن اللقاء بالأطفال لا يعد اختبارًا، وإنما قياس مدى استعداد الطفل لمتابعة التعلم باللغة الإنجليزية، وأن قاعات التدريس باللغة الإنجليزية ستلقى نفس العناية التي تلقاها قاعات اللغة العربية، وأن إدارة رياض الأطفال تراعي قدرات الأطفال عند الاختيار حفاظًا على الصحة النفسية للأطفال.

وتتم المقابلات في حضور الدكتورة دعاء صبري من المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والموفد من القطاع لحضور المقابلات.