استجابة للمواطنين.. استمرار أعمال رفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة شرقي الإسكندرية

وجه اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إدارة الكهرباء بالحي لمواصلة أعمال رفع كفاءة الإضاءة وصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي، استجابة للمواطنين ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل مشكلات الإضاءة.

وقامت إدارة الكهرباء بصيانة بورن منطقه ارابيسك وإنارة المفتاح، وإنارة الجزيرة الوسطي ١٤مايو ، وإنارة ٥ أعمدة بشارع النصر ، وإنارة ٢ عامود شارع غربو من عبد السلام عارف ، وإنارة ١ عامود شارع عبد السلام عارف زيزينيا وإنارة ٣ أعمدة أمام فندق سان استيفانو الترام ، كما تم ازاله التكهرب من عامود أمام الفورسيزون.

يأتي هذا تنفيذًا تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتفعيل خطة ترشيد الكهرباء والحفاظ عليها بنطاق المحافظة.