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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض أهلا مدارس بحي الجمرك وسط الإسكندرية

افتتاح معرض أهلا
افتتاح معرض "أهلا مدارس" بالإسكندرية

افتتحت المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك معرض أهلا مدارس لجميع المنتجات المتنوعة والمدرسية والمشغولات بديوان عام الحي، وذلك بوجود أحمد عاشور محمود نائب مجلس أمناء مؤسسة أدك للتنمية، حيث تنوعت المنتجات بالمعرض ما بين أدوات مدرسيه ومشغولات يدويه  وملابس ومفروشات وغيرها من المنتجات المختلفة والمتنوعة ، التي تتميز بجودتها وتنوعها.

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وتم إقامة المعرض بتنسيق كلا من إدارة مشروعك وإدارة التنمية المحلية ورئيس وحده تكافؤ الفرص بالحي مع مؤسسة ادك للتنمية، ويضم المعرض( ٢٨) عارض، وذلك لإتاحة الفرص الكافية للعارضين للترويج عن منتجاتهم وتحقيق التمكين الاقتصادي ودعم المرأة والنهوض بها ورفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات.

 

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  بالاهتمام  بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كافة فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة ودعم (مبادرة مشروعك) لتحقيق تنميه اقتصادية ومجتمعية شاملة.

 

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