رئيس الحزب الناصرى يوقع توكيلا لتأييد ترشيح الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة

وقع الدكتور محمد ابوالعلا رئيس الحزب الناصرى وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية توكيلا لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتخابات رئاسة الجمهورية.

و أكد “ أبو العلا ” انه يفتخر بتوقيع هذا التوكيل لرجل وطنى مخلص خدم مصر وشعبها فى جميع مراحل حياته، موضحا أن مصر تحتاج استمراره لقيادتها ونهضتها علاوة على قرار تحالف الاحزاب المصرية الذى اعتز بالانتماء اليه بدعم ترشح السيسى .

ويضم تحالف الاحزاب المصرية ٤٢حزبا سياسيا ويقوده النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية .