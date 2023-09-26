فيها حاجة حلوة..راعي الكنيسة الكاثوليكية يوزع حلوى المولد على مسعفي البحر الأحمر

شهدت مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر لحظة تأكيد وحدة الشعب المصري وترابطه الوطني، حيث قام القمص يوأنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف على المسعفين بمرفق إسعاف البحر الأحمر.

وأوضح القمص يوأنس أديب أن هؤلاء المسعفين والعاملين في مرفق إسعاف البحر الأحمر يعتبرون "الجنود المجهولين" الذين يقدمون جهودًا كبيرة في إنقاذ حياة المواطنين ونقل المرضى.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي كتكريم لجهودهم وتعبيرًا عن تضامن المسيحيين مع المسلمين في مصر.

وشدد القمص يوأنس أديب على أهمية الروحانية الدينية المشتركة بين الأديان المختلفة، وأن المشاركة في المناسبات الدينية مثل ذكرى المولد النبوي تعكس التواصل الإيجابي بين مختلف الأديان والثقافات في مصر.