عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فيها حاجة حلوة..راعي الكنيسة الكاثوليكية يوزع حلوى المولد على مسعفي البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 شهدت مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر لحظة تأكيد وحدة الشعب المصري وترابطه الوطني، حيث قام القمص يوأنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف على المسعفين بمرفق إسعاف البحر الأحمر.

وأوضح القمص يوأنس أديب أن هؤلاء المسعفين والعاملين في مرفق إسعاف البحر الأحمر يعتبرون "الجنود المجهولين" الذين يقدمون جهودًا كبيرة في إنقاذ حياة المواطنين ونقل المرضى.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي كتكريم لجهودهم وتعبيرًا عن تضامن المسيحيين مع المسلمين في مصر.

وشدد القمص يوأنس أديب على أهمية الروحانية الدينية المشتركة بين الأديان المختلفة، وأن المشاركة في المناسبات الدينية مثل ذكرى المولد النبوي تعكس التواصل الإيجابي بين مختلف الأديان والثقافات في مصر.

القمص يوانس أديب حلوى المولد مرفق إسعاف البحر الأحمر التواصل الإيجابي بين الأديان وحدة الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

ننشر أول توكيل لجميلة اسماعيل المرشحة المحتملة بانتخابات الرئاسة عن حزب الدستور

رسميا.. الجزائر تنسحب من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2025 و2027

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

موضوعات متعلقة

إقبال كبير على تحرير توكيلات ترشيح الرئيس السيسي بالبحر الأحمر

مصرع وإصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا قنا

الليلة.. الفنان أمير شاهين يقدم حفل إعلان جوائز مهرجان الغردقة لسينما الشباب

منظر ساحر وخلاب..إطلاق أول متحف حربي تحت الماء في مصر وأفريقيا

رسميا.. افتتاح 3 مواقع غوص جديدة في الغردقة

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 10 رحلات طيران دولية أوروبية

ملتقى توظيف بمحافظة البحر الأحمر يوفر 690 فرصة عمل في قطاع الفنادق

استمرار جهود مكافحة الحشرات والاصحاح البيئي بمناطق القصير بتوجيهات من محافظ البحر الأحمر

ترشيحاتنا

هل تعاد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري؟.. حالة واحدة تنصف الأبيض

مدير مكتبة الإسكندرية: السيسي يولي اهتماما كبيرا بالتعليم

سوريا: العالم يشهد تحولات هامة وخطيرة.. ونؤكد حقنا في استعادة الجولان المحتل

الكليوباترا بـ55 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر بالأسواق

‏بعد قليل..السيسي يشهد تكريم أوائل الخريجين ضمن الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر

اليوم .. التهامي يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

المرأة نكدية أكثر من الرجل.. أبرز إطلالات نجلاء بدر بعد تصريحاتها الأخيرة

تغييرات جذرية بقائمة المنتخب.. حارس جديد ينافس الشناوي وغموض موقف كهربا

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

فيديو

«مسك منطقة حساسة من جسد مضيفة طيران».. تفاصيل واقعة متحرش القاهرة الجديدة «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة خلال ساعات

وزير الدفاع: ثورة يوليو حققت إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ