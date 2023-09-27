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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الملك سلمان وولي عهده يعزيان العاهل البحريني .. تفاصيل

الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال الملك سلمان "تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين، ومعربين لكم ولأسر الشهداء ولشعب مملكة البحرين الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة مماثلة، للملك حمد بن عيسى.

وقال ولي العهد: "علمت ببالغ الحزن نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاد وإصابة عدد من الجنود، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي، لأبعث لجلالتكم ولشعب مملكة البحرين الشقيق ولأسر الشهداء أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

وفي وقت سابق، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، عبر ولي العهد خلاله عن تعازيه في الشهداء من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

فيما عبّر الملك حمد بن عيسى، عن شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر تجاه الشهيدين والمصابين وحكومة وشعب البحرين، وتأكيده اعتزاز مملكة البحرين بشهدائها أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيه عزاء البحرين قوة دفاع البحرين الهجوم الإرهابي

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الملك سلمان وولي عهده يعزيان العاهل البحريني .. تفاصيل

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