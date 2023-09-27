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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحد واضح لبكين.. الفلبين تتعهد زيادة أنشطتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي

صدى البلد

حثت خفر السواحل الفلبينية الصيادين الفلبينيين على الاستمرار في ممارسة أنشطتهم في شعاب سكاربورو المتنازع عليها وغيرها من المواقع في بحر الصين الجنوبي، متعهدة بزيادة دورياتها هناك رغم وجود صيني مهيب. 

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبينية، كومودور جاي تاريللا، إن السفن الفلبينية لم تتمكن من الحفاظ على تواجد ثابت، لكنها ملتزمة بحماية حقوق الصيادين داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية للبلاد.

التطورات الأخيرة

وفي يوم الاثنين، قطع خفر السواحل الفلبينية حاجزًا عائمًا بطول 300 متر (980 قدمًا) نصبته الصين وأغلق المدخل إلى شعاب سكاربورو، في رد جرئ في منطقة تسيطر عليها بكين منذ أكثر من عقد من الزمان بسفن خفر السواحل وأسطول من سفن الصيد الكبيرة. بينما نصحت وزارة خارجية بكين مانيلا يوم الثلاثاء، بتجنب التحديات وعدم إثارة المشاكل. وقال وزير الدفاع جيلبرت تودورو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، إن قطع الفلبين للحبال لم يكن تحديًا. وقال: "إننا نستجيب لعملهم". "هم من تحرك أولًا، هم من حظروا صائدينا".

أهمية شعاب "سكاربورو"

إن شعاب "سكاربورو" هو موقع لعديد من المشادات الدبلوماسية. تدعي كلا من الصين والفلبين سيادتها على هذه المجموعة من التشكيلات المرجانية، وهو مكان صيد رئيس في بحر جزيرة لوزون على بُعد حوالى 200 كيلو متر (124 ميلًا) من شرق زامبالس و850 كيلو متر (530 ميلًا) من شرق الصين وجزيرة هاينان الجنوبية. 

وبالقرب من الممرات البحرية التي تنقل تجارة تقدر بنحو 3.4 تريليون دولار سنويًا، فإن السيطرة على الشعاب هي استراتيجية بالنسبة لبكين، التي تدعي سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي. وتعقد هذه المطالبات أنشطة الصيد والنفط والغاز البحرية لجيرانها في جنوب شرق آسيا.

التحديات والآفاق

وتواجه الفلبين تحديات وآفاق متعددة في مجال حماية حقوق صياديها في بحر الصين الجنوبي، خاصة في ظل التوترات مع الصين بشأن قضايا أخرى مثل تايوان وبحر الصين الشرقي. 

كما تسعى الفلبين إلى تعزيز علاقاتها العسكرية مع حلفائها مثل الولايات المتحدة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى قواعدها. 

وقال صائد الأسماك بيبيتو فابروس، الذي عاد إلى شاطئ مقاطعة زامبالس بعد رحلات إلى البحر: "إن شعاب سكاربورو أقرب إلى الفلبين.

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